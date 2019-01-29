Takım çalışmaları için en ideal çalışma platformu olan Slack, büyümeye devam ediyor. Bu yıl kendini halka arz etmeye hazırlanan şirketin, aktif kullanıcı sayısının 10 milyonu geçmesiyle değerinde de artış yaşanması bekleniyor.

E-posta uygulamalarının tahtını sarsan popüler mesajlaşma uygulaması Slack, bir blog gönderisi ile günlük aktif kullanıcı sayısını açıkladı. Günlük 10 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan platform, kendini "dünyanın her yerinde her gün daha fazla işin gerçekleştiği yer" olarak tanımlıyor.

Kullanıcılarının yarısından çoğunun ABD dışından olduğunu açıklayan şirket, abone sayısının geçtiğimiz yıla göre %50 oranında arttığını belirtti. Bazı popüler mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi ücretli üyelik sistemi de sunan Slack'te 3 milyondan fazla ücretli abonelik sahibi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde logosunu değiştirerek imaj değişikliğine giden şirketin son dönemde yaşadığı büyüme oldukça göze çarpıyor. 2019 gelirinin 640 milyon dolar olacağı tahmin edilen şirketin, 900 milyon dolardan daha fazla nakit varlığının bulunduğu tahmin ediliyor. Şirketin şu an için değeri 7 milyar dolar. Slack'in kulllanıcı sayısının daha da artmasıyla, piyasa değerini yükseltmesi bekleniyor.