Eskiden birden fazla logoya sahip olan Slack artık yeni bir logoya sahip. Bunun sebebini ise bir blog yazısıyla açıkladı.

Her platformun logosunu değiştirmek için çeşitli sebepleri var. Belli ki Silikon Vadisi'nde adını duyurabilen girişimlerden birisi olan Slack bu sebebe artık sahip. Ancak Slack bu logo değişimiyle birlikte hem olumlu hem de olumsuz geri dönüşler aldı.

Bununla birlikte Slack kendi blog sayfasında bu değişikliğin sebeplerini oldukça makul bir şekilde açıklamış:

"İlk logomuzu henüz şirket kurulmadan önce oluşturmuştuk. Oldukça göze çarpan bu logo, TV kanallarında gördüğümüz logolara benziyordu. Ancak herhangi bir platformda hemen kötü görünebilir bir şekle sahipti. 11 farklı rengi vardı ve beyaz dışındaki herhangi bir rengin üzerine koyulursa eğer oldukça berbat görünüyordu."

"Gerçekten korkunç. Farklı yerlerde kullanmak için logonun farklı versiyonlarını geliştirdik. Ancak bu durum, uygulamanın her yerde farklı bir uygulamaymış gibi gözükmesine yol açtı."

"Hepsi oldukça güzel gözüküyordu. Ancak birbirleriyle hiçbir alakaları yoktu. Ancak bir marka olmanın en önemli yanı insanların logonuzu herhangi bir yerde gördüklerinde, onun sizin markanız olduğu fark etmesidir."

"Yeni logonuz şirket imajınızı etkilemiyorsa bunu değiştirme vaktiniz gelmiştir. Ayrıca bence çoğu kişi Slack markasının eski logosunu tanımakta zorlanıyordu."

İşte Slack'in yeni logosu:

Slack'in eski logosu ise şu şekildeydi:

İşin ilginç tarafı ise yeni logoda sohbet baloncukları bulunuyor olması. Nitekim Slack kurulduğu günden bu yana sohbet baloncuklarını kullanmamayı tercih ediyor.

İnsanların Slack'in yeni logosuna dair tepkileri ise hem olumlu hem de olumsuz oldu.

"Yeni Slack logosu halka açık yüzme havuzuna benziyor."

"Yeni Slack logosunun bana hissettirdikleri konusunda emin değilim."

Benim fikrimi soracak olursanız eğer, yeni Slack logosunun pek de değiştiğini söyleyemem. Nitekim özellikle renkler konusunda aynı kalmayı tercih etmiş. Peki siz yeni Slack logosunu beğendiniz mi?