PornHub başkan yardımcısı yaptığı açıklama ile Tumblr'daki marjinal grupların özgürlüğüne kavuşması için Tumblr'ı satın alıp yetişkin içeriği yasağını kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

Apple’ın sosyal ağ ve blog platformu olan Tumblr’ı yetişkin içerikleri nedeniyle App Store’dan kaldırmasıyla birlikte bir şeylerin değişeceğini biliyordun. Fazla zaman geçmeden Tumblr, platformundaki yetişkin içerikleri tamamen kaldırdı ve yetişkin içerikleri tamamiyle yasakladı. Marjinal cinsel grupların fazlasıyla tercih ettiği bir platform olan Tumblr, bu hamlesinin ardından hatırı sayılır bir aktif kullanıcı kitlesinden olmuştu.

Tumblr’ın yetişkin içeriklerine kapılarını kapatması ve Verizon’un Tumblr’ı satmaya hazırlandığı yönündeki haberler, ücretsiz pornografik video paylaşım sitesi PornHub’ın iştahını kabartmış gibi görünüyor. PornHub başkan yardımcısı Corey Price, yetişkin içeriklerin Tumblr’a geri dönmesini istediklerini ve bunun gerçekleşmesi için Tumblr’ı satın almakla ilgilendiklerini bildirdi.

PornHub, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet ile Tumblr kullanıcılarını milyonlarca kişinin bulunduğu topluluklarına davet ederken, küratörlerin kişisel beslenme, çalma listeleri ve GIF’ler gibi içerikler oluşturabileceğini; içerik oluşturucuların ise video, fotoğraf, GIF ve metin yayınlarıyla geniş bir topluluğa ulaşıp içeriklerinden gelir elde edebileceğini belirtti. Verizon şu an için Tumblr’ın PornHub’a satılmasıyla ilgili konuşmadı.