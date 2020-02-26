Porsche 911 Turbo S'in Tekerlekleri Havada Yaptığı Kalkış

Daha önce Porsche 911 Turbo S modellerinin olağanüstü performanslarını ortaya koyan pek çok video izlemiş olabilirsiniz ancak birazdan izleyeceğinizi daha önce hiç görmediğinizi taahhüt edebiliriz. Özel bir etkinlikte piste çıkan modifiyeli bir Porsche 911 Turbo S, kalkış esnasında ön tekerleklerini asfalttan kesmeyi başardı.

Tonlarca ağırlıkta olan bir otomobilin, kalkış esnasında ön tekerleklerini kaldırması pek de kolay bir şey değildir. Daha önce böyle videolara denk gelmiş olabilirsiniz. Fakat Porsche 911 Turbo S’in başardığı şey, diğerlerine hiç ama hiç benzemiyor. ABD’nin California eyaletindeki Auto Club Famoso Yarış Pisti’nde sahne alan araç, kalkış sırasında uyguladığı muazzam itme gücü sayesinde ön tekerleklerini havaya kaldırdı. Hem de bir değil, tam iki kez.

Burnu yerden yaklaşık 61 santimetre havaya kalkan modifiyeli Porsche 911 Turbo S, 400 metrelik mesafeyi saatte 262 kilometre hızla 9.27 saniyede tamamlamayı başardı. Oldukça etkileyici bir performansa imza atan araç, tahmin ettiğiniz üzere diğer 911 Turbo S modellerinden bir hayli farklı. Dışarıdan sıradan bir üretim modeli gibi görünen otomobil, tam 1.250 beygir gücü üreten devasa bir motora sahip.

ByDesign Automotive tarafından üretilen modifiye edilen araç, 2015 Porsche 911 Turbo S'i temel alıyor. Otomobilde yapılan değişiklikler arasında, yeni egzoz, yükseltilmiş turbolar, met enjeksiyon, yükseltilmiş akslar ve yeni bir ECU ayarı da var. 911 Turbo S’in üretim modeli, 540 beygir gücü üreten 3.8 litrelik çift turbolu 6 silindirli boxer motora sahip ancak modifiye edilen bu versiyonda 4.0 litrelik bir ünite bulunuyor. Yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile donatılan spor otomobili, bu sayede gücü dört tekerleğin tümüne dağıtabiliyor.

Alman otomotiv devi Porsche, ikonik modelinin yeni jenerasyonunu önümüzdeki ayın başında İsviçre’de düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı 2020’de tanıtacak. Mevcut 911 Turbo S ile aynı motoru kullanacak olan araç, 650 beygir güç üretecek.

Porsche 911 Turbo S'in yaptığı olağanüstü kalkış