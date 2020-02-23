Porsche, Taycan’dan önce elektrikli motorlara olan ilgisini ilk olarak hibrit bir model olan 918 Spyder modelinde göstermişti. Firmanın 5 yıl önce modeli pazarlarken vadettiği hız olan 345 km/sa'lik hız teste tutuldu.

Otomobil üreticileri için hız her şey demek değildir ancak Porsche gibi lüks ve spor otomobiller üretiyorsanız hız sizin için çok şey demektir. Firma, bundan 5 yıl önce 4,6 litrelik, doğal soğutmalı V8 motorunu iki elektrik motoruyla desteklediği 918 Spyder’i tanıtmıştı.

887 beygirlik Porsche 918 Spyder, çıktığı dönemde 345 kilometre hıza sahip olduğu iddiasıyla dikkat çekmişti. Saatte 345 kilometre hız yapabilen başka araçlar da var ancak Spyder 918, sadece hız gözetilerek yapılmadığı için büyük ilgi görmüştü.

Porsche Spyder 918, sözünün eri çıktı

Johnny Bohmer Proving Grounds, Porsche’un iddiasını test etmek için 5 yaşında bir Spyder 918 ile piste çıktı. En yüksek hız testi yaklaşık 3 kilometre sürdü. 918, 345 kilometre hız noktasına kalkıştan sonra bir dakika içerisinde erişmeyi başardı.

Piyasaya çıkalı birkaç yıl olmasına rağmen 918 Spyder hala çok kuvvetli bir araç ve büyük bir ivmeyle hızlanıyor. 0’dan 100’e oldukça hızlı bir şekilde erişen otomobilin hızlanması ancak saatte 270 kilometre hıza ulaştıktan sonra azalıyor.

Araç son vitese ise yaklaşık 300 kilometre hızdayken geçiyor. Aracın son vitese geçişi ile en yüksek hıza ulaşması arasında yaklaşık 28 saniyelik bir süre bulunuyor. Videoda 345 km/sa hıza ulaşıldığı anda yavaşlama süreci başlatılıyor ancak araç daha hızlanabilecek gibi duruyor.

918 Spyder, Porsche’un tahmininden iyi

Porsche, Spyder 918’in ilk çıktığı dönemde aracın 0’dan 100’e çıkış süresini 2,6 saniye, 0’dan 320 km/sa hıza çıkış süresiniyse 7,2 saniye olarak açıklamıştı. Bağımsız testler ise Porsche’u yalanladı ancak iyi yönde. Bağımsız testlere göre bu rakamlar sırasıyla 2,3 saniye ve 7 saniye oldu. Özellikle aracın ilk çıktığı dönemde bu rakamlar adeta devrim niteliğindeydi.

Spyder 918, yalnızca 918 adet üretilmişti. Bu nedenle de ikonik model sık sık müzayedelerde boy gösteriyor. Bu müzayedelerde fiyatlar 1 milyon doları aşabiliyor. Bu özel aracın hız videosunu aşağıda bulabilirsiniz.