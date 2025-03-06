Prime Video, belli film ve dizilerde yapay zekâ ile dublaj özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, yapay zekâ ile yerelleştirme uzmanlarını birleştirip kaliteli bir deneyim sunacak.

Yapay zekâ teknolojileri geliştikçe her türden ala entegre ediliyordu. Dublaj da bunlardan biriydi. YouTube gibi birçok platformda yapay zekâ dublajlı videolar görmeye başlamıştık. Şimdi ise film ve dizilere geleceği görüldü.

En popüler platformlardan biri olan Amazon bünyesindeki Prime Video, dün yaptığı açıklamada belli film ve dizilerde yapay zekâyla üretilen dublaj özelliğini test etmeye başladığını duyurdu.

Dublajı başka şekilde yapılamayan film ve dizilerde kullanılan bir özellik olacak

Şirketin açıklamalarına göre bu test, İngilizce ve Latin Amerika İspanyolcası için test edilecek. Yapay zekâ araçlarıyla insan yerelleştirme uzmanlarını bir araya getirip “kalite kontrolü” sağlanacağı da aktarılmış.

İlk olarak 12 adet yapımda yapay zekâ dublajı kullanılacak. Bunlar arasında El Cid: La Leyenda, Mi Mama Lora, Long Lost gibi yapımlar yer alıyor. Özelliğin geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise bir bilgi yok.

Özellik her ne kadar kullanışlı olma ihtimaline sahip olsa da seslendirme sanatçıları için endişe verici olabilir. Sonuçta dublajlar çok uzun yıllardır hayatımızda önemli yer edinen bir şey. Prime Video, açıklamasında “başka türlü dublajlanamayacak yapımların” bu özelliğe dahil edileceğini aktarmış. Yani şimdilik öyle korkulacak bir şey yok. Dublajı yapılamayacak veya yapılmayan filmlerde kullanıldığını göreceğiz.