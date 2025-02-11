YouTube, daha önce sınırlı sayıda içerik üreticiye sunduğu otomatik dublaj özelliğini tüm kullanıcılara açıyor.

YouTube, içerik üreticilerinin kendi bölgelerinin dışında küresel kitlelere ulaşmasını kolaylaştıran otomatik dublaj aracını bu ay içinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmaya başlayacak.

Geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan bu araç, videolardaki dili otomatik olarak algılıyor ve farklı dillerde alternatif seslendirme seçenekleri sunarak içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Bu ay içerisinde tüm kullanıcılar kullanabilecek

Bilindiği üzere MrBeast gibi büyük YouTuberlar bu iş için özel dublaj şirketleriyle anlaşarak birçok farklı dilde videolarına dublaj seçeneği sunuyordu. Şimdi ise başlangıçta yalnızca YouTube İş Ortağı Programı’ndaki kanallara sunulan özellik, artık tüm içerik üreticilerine sunuluyor.

YouTube CEO’su Neal Mohan, bu gelişmeyi platformun 2025 hedeflerini içeren bir duyuruyla paylaştı. Ayrıca YouTube’un podcast deneyimini yeni araçlar, gelişmiş para kazanma seçenekleri ve daha iyi keşfedilebilirlik özellikleri ile güçlendireceğini açıkladı.

Hangi diller destekleniyor?

Otomatik dublaj aracına YouTube Studio’daki Gelişmiş Ayarlar bölümünden erişilebilecek. Şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve İspanyolca dillerini destekleyen özellik, İngilizce içerikleri tüm bu dillere çevirebiliyor. YouTube gelecekte diğer dillere de destek getirileceğini belirtiyor.