2K, oynaması ücretsiz yeni oyunu Project ETHOS'u duyurdu. Üçüncü şahıs nişancı türündeki oyun, oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden 2K, 31st Union isimli geliştirici ile ortak bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. "Project ETHOS" olarak isimlendirilen bu oyun, oynaması ücretsiz yapıda olacak. Oyun, üçüncü şahıs nişancı türü oyunları sevenlere hitap edecek gibi görünüyor.

Project ETHOS ile ilgili yapılan açıklamalara göre yaklaşmakta olan oyunda bulunan karakterler, bir karşılaşma sırasında kademeli olarak yükseltilebilecek. Mesela bir keskin nişancı, oyun sırasında yakın mesafede çatışabilir hâle gelecek. Yapılan açıklamaya göre bunun gibi özellikler, karşılaşmadan karşılaşmaya değişecek.

Project ETHOS için yayımlanan bir video:

2K, oyunun çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimleri açıklanmış durumda. Ayrıca PlayStation ile Xbox'a geleceği de açıklandı.

Project ETHOS tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3500 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 XT Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Project ETHOS ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.