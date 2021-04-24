Sektörün Önde Gelen Firmalarından Konuşmacıların Yer Aldığı ProTECH Zirvesi 24 – 25 Nisan'da

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Sektörün önde gelen firmalarından konuşmacıların yer aldığı "ProTECH Zirvesi", 24 - 25 Nisan 2021 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Toplam 2 gün sürecek etkinlikte farklı konularda eğitici seminerler düzenlenecek ve katılımcılara interaktif atölyeler sunulacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Topluluğu'nun düzenlediği "ProTECH Zirvesi" başlıyor. Sektörün önde gelen firmalarından konuşmacıların yer aldığı etkinlik, 24 - 25 Nisan 2021 tarihlerinde Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

"Alanında En İyiler" mottosuyla yola çıkılan etkinlik kapsamında katılımcılar, 2 gün boyunca farklı konularda eğitici seminerler alacak, interaktif atölyelere katılabilecek ve sürpriz çekilişleri kazanma fırsatı bulacak.

ProTECH Zirvesi

ProTECH Zirvesi'ne neden katılmalısınız?

  • Kariyerinize yatırım yapmak.
  • Çeşitli sektörlerle tanışmak.
  • Konuşmacılar ile soru cevap yapabilmek.
  • Konuşmacıların tecrübelerinden faydalanmak.
  • Farkındalık kazanmak.
  • CV'nizi alacağınız sertifika ile güçlendirmek.

Kimler var?

  • denebunu.com Kurucu Ortak & Teknolojiden Sorumlu Başkan - Barış Yeşilçiçek
  • LC WAIKIKI Bebek Grubu Genel Müdür Yardımcısı - Ömer Barbaros Yiş
  • KFC Dijital Transformasyon Direktörü - Vildan Cal Özal
  • FORD Otosan Ürün Geliştirme Kalite Mühendisi - Taşkın Cengiz
  • SIEMENS Perakende ve Koordinasyon Müdürü - İsmail Taygün
  • WP Okulu&amp; WP Club Kurucusu ve İnternet Teknolojileri Eğitmeni - Fikret Tozak
  • KoçSistem Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı - Erkut Tekinkaya
  • NOTE Cosmetics İcra Kurulu Başkanı - Beril Koparal
  • MICROSOFTOrtadoğu ve Afrika Ürün Pazarlama Direktörü - Gökşin Bakır
  • TESLA Kalite Mühendisi - Filiz Azar

ProTECH Zirvesi

Toplam 2 gün sürecek olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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