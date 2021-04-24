İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Topluluğu'nun düzenlediği "ProTECH Zirvesi" başlıyor. Sektörün önde gelen firmalarından konuşmacıların yer aldığı etkinlik, 24 - 25 Nisan 2021 tarihlerinde Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
"Alanında En İyiler" mottosuyla yola çıkılan etkinlik kapsamında katılımcılar, 2 gün boyunca farklı konularda eğitici seminerler alacak, interaktif atölyelere katılabilecek ve sürpriz çekilişleri kazanma fırsatı bulacak.
ProTECH Zirvesi'ne neden katılmalısınız?
- Kariyerinize yatırım yapmak.
- Çeşitli sektörlerle tanışmak.
- Konuşmacılar ile soru cevap yapabilmek.
- Konuşmacıların tecrübelerinden faydalanmak.
- Farkındalık kazanmak.
- CV'nizi alacağınız sertifika ile güçlendirmek.
Kimler var?
- denebunu.com Kurucu Ortak & Teknolojiden Sorumlu Başkan - Barış Yeşilçiçek
- LC WAIKIKI Bebek Grubu Genel Müdür Yardımcısı - Ömer Barbaros Yiş
- KFC Dijital Transformasyon Direktörü - Vildan Cal Özal
- FORD Otosan Ürün Geliştirme Kalite Mühendisi - Taşkın Cengiz
- SIEMENS Perakende ve Koordinasyon Müdürü - İsmail Taygün
- WP Okulu& WP Club Kurucusu ve İnternet Teknolojileri Eğitmeni - Fikret Tozak
- KoçSistem Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı - Erkut Tekinkaya
- NOTE Cosmetics İcra Kurulu Başkanı - Beril Koparal
- MICROSOFTOrtadoğu ve Afrika Ürün Pazarlama Direktörü - Gökşin Bakır
- TESLA Kalite Mühendisi - Filiz Azar
Toplam 2 gün sürecek olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.