Sony'nin PlayStation Plus'tan kasımda kaldıracağı oyunlar ortaya çıktı. Red Dead Redemption 2 de dahil birçok sevilen yapım, maalesef hizmetten kaldırılacak.

PS Store’da oyun fiyatları uçuşa geçmişken PlayStation sahibi kullanıcılarının yöneldiği PlayStation Plus, aylık belli ücret karşılığında onlarca oyuna erişme imkânı tanıyordu. Tabii ki sisteme her ay yeni oyunlar eklenirken bazı oyunlar da kaldırılıyordu.

Şimdi ise Japonya’daki PS Store’da PS Plus’tan yakında kaldırılacak oyunlar listelendi. 18 oyundan oluşan listenin kasımı kapsadığı söyleniyor. Kaldırılacak oyunlar arasında gerçekten oyuncuları üzecek yapımlar var.

PS Plus'tan kasımda kaldırılacak oyunlar

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition

The Sims 4: City Living

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Overcooked! 2

What Remains of Edith Finch

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxiboost On

Superliminal

Eiyuden Chronicle: Rising

Klonoa - Phantasy Reverie Series

Teardown

Blasphemous

Moving Out

Spelunker HD

Yukarıda gördüğünüz oyunlar, muhtemelen kasım ortasında kütüphaneden kaldırılacak. Yani daha oynamak için 1 ay civarında daha süreniz var. Eğer aralarında denemedikleriniz varsa kesinlikle kaçırmamanızı öneriyoruz çünkü aralarında Red Dead Redemption 2'den What Remains of Edith Finche, Kingdom Hearts oyunlarından GTA: San Andreas - The Definitive Edition'a kadar birçok önemli yapım var.

Henüz resmî bir açıklama bulunmadığının altını çizelim. Sadece Japonya'daki PS Store'dan alınan bir ekran görüntüsünden bu oyunları söyleyebiliriz. Ancak genelde bu tarz bilgiler doğru çıkıyor.

