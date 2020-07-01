Indie Oyunlar PlayStation’a Geliyor: İlk Oyunlar Açıklandı

PlayStation blogunda açıklanan yeni Sony girişimi ile Indie oyunlar da popüler konsola geliyor. Konsolun ilk Indie yapımlarının hangileri olacağı da açıklanırken listeye her ay yeni yapımlar eklenecek.

Son yıllarda oyun sektörünün yükselen trendlerinden biri de Indie olarak tabir edilen oyunlar oldu. Özellikle bilgisayarda çok tercih edilen bu oyunlar, konsollarda ise istenilen popülerlik seviyesine ulaşamadı.

PlayStation blogunda bir açıklama yapan Shuhei Yoshida, Sony’nin PlayStation için yeni bir Indie yapım destekleme projesi olan The PlayStation Indies Initiative’i duyurdu. Yeni projenin amacı platforma daha fazla Indie oyun çıkmasını sağlamak ve her ay PlayStation Now’a daha çok Indie yapım dahil etmek olarak gösteriliyor. Yoshida da bu sektörden gelen bir isim olarak biliniyor.

Dokuz Indie yapım geliyor

Yoshida yeni inisiyatifin duyurusunu yaparken, yakın zamanda dokuz yeni Indie oyunun açıklanacağını da ifade etmişti. Oyunlardan üç tanesi belli oldu. İlk ortaya çıkan yapım ise PlayStation China Hero Project’ten gelen F.I.S.T.: Forgen in Shadow olarak göze çarptı.

PlayStation Now’a eklenecek ilk Indie yapım da ortaya çıktı. Komşusunun tehlikelerle dolu evini gözetleyen, sağını solunu kurcalayan bir çocuğu oynadığımız Hello Neighbor oyunu, yeni inisiyatifin ilk oyunu olacak.

Yoshida’nın açıklamalarına göre her ay PlayStation Now’a bir yeni Indie oyun eklenecek. Yani hizmeti kullananların her ay oynayabilecek yeni bir oyunu daha olacak. Blog gönderisine göre bu oyunlar “En iyilerin en iyileri” olacak.

Indie’ler konsolları etkiler mi?

Aslında oyun sektörü son dönemde oldukça dikkat çekici bir tartışmanın içerisinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde AAA oyunların maliyetlerinin artık katlanılmaz hale geldiği ifade edilmişti. Öte yandan dünyanın dört bir yanında da yeni oyun stüdyoları kurulduğu biliniyor.

Sony’nin PlayStation’da daha fazla Indie oyun olmasını destekleme kararı hem sektöre girmek isteyenler, hem platformu kullananlar hem de Sony için faydalı olabilecek gibi duruyor. Sony’de yetkili isim siz olsaydınız, bir sonraki ay hangi oyunu platforma getirirdiniz?