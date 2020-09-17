SIE CEO'su Jim Ryan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, Washington Post'a verdiği bir demeçte PlayStation 5'le ilgili değerlendirmelerde bulundu. PlayStation 5'in, PlayStation 4 oyunlarının yüzde 99'una destek vereceğini söyleyen Ryan, PlayStation 4'ün de 3-4 yıl daha destekleneceğini ifade etti.

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5'in merakla beklenen fiyatları açıklandıktan sonra Washington Post'a bir demeç verdi. Yaptığı açıklamalarla oyunseverlerin yüzünü güldüren Ryan, bir yandan PlayStation 4'ün geleceği, diğer yandan da PlayStation 5'in destekleyeceği PlayStation 4 oyunlarıyla ilgili konuştu.

Ryan'ın açıklamalarına göre PlayStation 5, PlayStation 4 için piyasaya sürülmüş oyunların yüzde 99'una destek verecek. Yani oyuncular, PlayStation 4 için piyasaya sürülen oyunların çok büyük bir bölümünü PlayStation 5'te de oynayabilecekler. Ayrıca dün düzenlenen etkinlikte PS Plus Collection olarak isimlendirilen yeni bir kütüphane duyuran Sony, bu kütüphaneyle PlayStation 4'ün en popüler 17 oyununu PlayStation 5 oyuncularına sunacak.

PlayStation 4, 3-4 yıl da desteklenmeye devam edecek

Ryan'ın Washington Post'a yaptığı açıklamalar, şu an için PlayStation 4 sahibi olup da PlayStation 5'i hemen satın almayı düşünmeyen oyuncuları sevindirecek türden. Çünkü Ryan, PlayStation 4'ün önümüzdeki 3-4 yıl kadar daha destekleneceğini söyledi. Yapılan açıklamalar, PlayStation 5'in çıkışıyla PlayStation 4'ün kaderine terk edilmeyeceğini gözler önüne seriyor.

PlayStation 4'e göre daha fazla sayıda PlayStation 5, satışa hazır hale getirilecek

2013 yılında duyurulan PlayStation 4, ilk gününde 1 milyon adet satmıştı. Konsol, piyasaya sürüldükten iki hafta sonra da 2.1 milyon civarında satış rakamına ulaşmıştı. Bu konuya da değinen Ryan, ilk etapta piyasaya sürülecek PlayStation 5 sayısının, 2013 yılında piyasaya sürülmüş olan PlayStation 4 sayılarından çok daha fazla olacağını söylüyor.