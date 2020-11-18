PlayStation 5 Kablosuz Kulaklığın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

PlayStation 5'in resmi kablosuz kulaklığı olan PS5 Pulse 3D'nin Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Sony, yeni kablosuz kulaklığı için ne yazık ki çok da uygun bir fiyat etiketi açıklamamış durumda.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte oyun deneyimini daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen PlayStation 5 aksesuarlarını da tanıtmıştı. Bu aksesuarlardan PS5 HD Kamera, PS5 DualSense oyun kolu ve PS5 Uzaktan Kumanda’nın Türkiye fiyatları daha önce zaten ortaya çıkmıştı. Şimdi ise PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

Oldukça şık, sade bir tasarıma ve PlayStation 5 ile uyumlu bir renge sahip olan PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık, sahip olduğu çift mikrofon ile aktif gürültü engelleme özelliği sunarken; Sony’nin de lansmanda sıklıkla vurguladığı ve adından da anlaşılabileceği üzere oyunseverlere 3D ses deneyimi sunuyor.

Sony, PlayStation 5 ile birlikte sesi, oyun deneyiminin en önemli parçalarından biri haline getirmek istiyor. Bu nedenle özellikle shooter oyunlarını PS5 Pulse 3D ile oynamakla hoparlörden oynamak arasında ciddi bir fark olması muhtemel. Ayrıca Sony’nin kulaklık sektörünün en iddialı markalarından biri olduğunu düşünürsek, PS5 Pulse 3D’nin kalitesiyle ilgili soru işaretlerinden bir miktar da olsa kurtulabiliriz.

Globalde 99,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık, Türkiye’de ise 1.569 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. PlayStation 5’in kendisinin 8.299 TL’lik bir fiyata sahip olduğunu düşünürsek PS5 Pulse 3D’nin tüm oyuncular ‘uygun’ bir fiyat etiketine sahip olmadığını söyleyebiliriz.