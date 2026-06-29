PS5’inize Gözünüz Gibi Bakın: PS6 Fiyatı Cep Yakacak!

İddialara göre PS6'nın üretim maliyeti daha şimdiden 200 dolar artmış durumda. İddialar yeni nesil konsolun fahiş bir fiyattan gelebileceği yönünde.

Konsol fiyatları zaten bir süredir can sıkıyordu ancak son sızıntılar moralinizi iyice bozabilir. Görünüşe göre yeni dönemde yeni nesil bir konsol almak için ciddi bir birikim yapmak gerekecek.

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Güvenilir sızıntı kaynaklarından Kepler_L2’nin paylaştığı bilgilere göre Sony'nin yeni gözdesi PS6’nın üretim maliyeti tam 200 dolar birden artmış durumda.

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999 dolar fiyat etiketi geliyor olabilir

Daha birkaç ay öncesine kadar PS6'nın üretim maliyetinin 760 dolar civarında olacağı ve Sony’nin ufak bir fedakarlıkla konsolu 699 dolara satabileceği konuşuluyordu ancak artan bellek ve depolama masrafları bu hayali suya düşürdü. Son hesaplamalara göre PS6’nın sadece dijital versiyonunun bile 999 dolarlık astronomik bir fiyat etiketine sahip olması artık işten bile değil.

Peki Sony fiyatlar bu kadar uçmuşken PS6’yı ertelemeyi düşünür mü? Sızıntıyı yapan Kepler_L2’ye göre bu hiç mantıklı değil çünkü maliyetlerin düşeceği meçhul ve beklemek durumu daha da kötüleştirebilir. Kaynak, "Eğer fiyatlar 2028 veya 2029'da düşerse, Sony tıpkı PS3 döneminde yaptığı gibi fiyatta indirime gider. Tek kayıp, ilk iki yıldaki satış rakamlarının normalden düşük kalması olur" diyerek konsolun donanım özelliklerinin çoktan kesinleştiğini belirtiyor.

2027 sonbaharına bütçeleri hazırlayın

Sony, geçtiğimiz dönemde yeni nesil yatırımlarını artırdığını doğrulamış ancak çıkış tarihi ve fiyat konusunda bilgi vermemişti. Sektördeki dedikodular ise 2027 sonbaharını işaret ediyor.

Görünen o ki yeni nesil konsola geçiş yapmak isteyenlerin önümüzdeki yılın sonbahar aylarında ciddi bir bütçe ayırması gerekecek. Bakalım Sony bu çılgın maliyet krizini oyuncuları küstürmeden çözebilecek mi?