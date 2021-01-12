Qualcomm, Yeni Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcısını Tanıttı

Qualcomm, ilk kez Samsung Galaxy S21 ailesinde kullanılması muhtemel yeni ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını tanıttı. Önceki nesle göre 1,7 kat daha büyük olan sensör, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi vadediyor.

Qualcomm, birinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu 2018 yılında resmen gün yüzüne çıkarmış ve optik sensörlere göre daha yüksek bir güvenlik sunan ekrana gömülü parmak izi teknolojisini tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Ancak Qualcomm 3D Sonic Sensor, o günden bu yana yalnızca yazılımsal iyileştirmeler aldı ve Galaxy S10 ailesinden Galaxy Note 20’ye kadar aynı ultrasonik sensörü görmeye devam ettik.

Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusu 3D Sonic Sensor Gen 2’yi nihayet gün yüzüne çıkardı. birinci nesle kıyasla yüzde 77 daha büyük bir alana ve yüzde 5 daha yüksek performansa sahip olan 3D Sonic Sensor Gen 2, böylece hem biyometrik güvenliği önemli ölçüde artırmış oluyor, hem de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, ilk kez Galaxy S21'de kullanılabilir

Qualcomm, 3D Sonic Sensor Gen 2 için hangi akıllı telefon üreticileri ya da akıllı telefon modelleri için anlaşma yaptığı hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ancak birinci neslin Galaxy S10 ve sonraki Samsung amiral gemilerinde kendine yer bulduğunu düşünürsek ikinci nesil ultrasonik parmak izi tarayıcının da Galaxy S21 ailesi ile birlikte karşımıza çıkması son derece olası.

Her şeye rağmen; 3D Sonic Sensor Gen 2’nin Qualcomm tarafından üretilen en büyük ultrasonik sensör olmadığını unutmamak gerekiyor. Şirket; 2019 yılındaki Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde birinci nesil ultrasonik parmak izi tarayıcıdan 17 kat daha büyük bir alana sahip olan 3D Sonic Max sensörünü duyurmuştu. Ancak maliyetin yüksek olmasından mı yoksa üretim kapasitesinin düşük olmasından mıdır bilinmez, şu ana kadar Qualcomm 3D Sonic Max’i hiçbir ticari üründe görmedik.