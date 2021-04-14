Ramazan ayının klasikleşen film ve dizileri vardır. Her televizyon kanalının arşivinde bulunan bu yapımlar, yalnızca Ramazan ayında arşivlerden çıkarılır ve 1 ay boyunca tüm kanallarda bu filmlere denk geliriz. Bu içeriğimizde de Ramazan ayının geldiğinin habercisi olan 8 film ve diziye bakacağız.

Ramazan ayı nihayet geldi çattı ancak devam eden koronavirüs pandemisi ve açıklanan yeni tedbirler nedeniyle bir ay boyunca evde kalmak zorunda olacağız. Evlerde geçireceğimiz bu bir ay boyunca vakit geçirmek için film ve dizi izlemekten başka yapabileceğimiz pek de bir şey bulunmuyor.

Bu içeriğimizdeyse ülkemizde artık klasikleşen, Ramazan'ın gelişiyle birlikte hemen hemen tüm TV kanallarında gördüğümüz Ramazan habercisi olan 8 film ve diziye yakından bakacağız. Dilerseniz gelin sözü daha fazla uzatmadan listemize geçiş yapalım.

Ramazan ayının geldiğinin habercisi olan 8 film ve dizi:

#1: The Message / Çağrı

#2: Muhammed: The Messenger of God / Muhammed: Allah'ın Elçisi

#3: Noah / Nuh: Büyük Tufan

#4: Hz. Yusuf

#5: The Passion of the Christ / Tutku – İsa Mesih'in Çilesi

#6: Journey to Mecca - Mekke’ye Yolculuk

#7: Kara Altın – Black Gold

#8: Exodus: Tanrılar ve Krallar

#1: The Message / Çağrı

Listemizin ilk sırasında şüphesiz her televizyon kanalının arşivinde bulunan Çağrı filmi yer alıyor. Yönetmenliğini Mustafa Akkad'ın üstlendiği 1976 tarihli yapım; İslamiyet'in, peygamber Muhammed'in önderliğinde doğup yayılmasını konu alıyor.

#2: Muhammed: The Messenger of God / Muhammed: Allah'ın Elçisi

Ramazan'ın habercisi olan bir diğer yapım da 2015 tarihli Muhammed: Allah'ın Elçisi. Bir iran yapımı olan Muhammed, 7. yüzyılda Mekke'de, İslam peygamberi Muhammed'in çocukluk ve ilk gençlik döneminde etrafında gelişen olayları konu ediniyor.

#3: Noah / Nuh: Büyük Tufan

Yönetmenliğini Darren Aronofsky'ın üstlendiği, başrollerinde Anthony Hopkins, Russel Crowe ve Jennifer Connelly'nin yer aldığı Nuh: Büyük Tufan, yayınlandığı ilk günlerde büyük ses getiren yapımlardan biri olmayı başarmıştı. 2014 tarihli yapım, Nuh peygamberi ve Büyük Tufan efsanesini konu ediniyor.

#4: Hz. Yusuf

2008 yılında yayınlanan ve bir dönemler Türk TV kanallarının vazgeçilmezi olan Hz. Yusuf da yalnızca Ramazan aylarında arşivden çıkan yapımlardan biri. Başrolünde İranlı aktör Mustafa Zamani'nin oynadığı dizide Yusuf peygamberin hayatı anlatılıyor.

#5: The Passion of the Christ / Tutku – İsa Mesih'in Çilesi

Yönetmenliğini Mel Gibson'ın üstlendiği Tutku – İsa Mesih'in Çilesi, dünya sinemasında büyük ses getiren yapımlardan biri. Filmde İsa'nın Hristiyanlarca "Çile" olarak bilinen son 12 saati anlatılıyor. 2004 tarihli yapım, dünya genelinde 600 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti.

#6: Journey to Mecca - Mekke’ye Yolculuk

Yapımı 4 yıl süren ve belgesel formatında olan Mekke'ye Yolculuk, 14. yüzyılda yaşamış olan ünlü Faslı gezgin İbn-i Battuta'nın hayat hikayesi çevresinde, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların her yıl Kâbe'ye yaptıkları Hac yolculuğunu anlatıyor.

#7: Kara Altın – Black Gold

Kara Altın, yönetmenliğini Jean-Jacques Annaud'un üstlendiği 2012 yapımı bir savaş filmi. Hans Ruesch'in 1957'de yayımlanan The Great adlı romanından uyarlanan film, 55 milyon dolarlık bütçesiyle en pahalı Arap yapımlarından biri olarak biliniyor. Kadrosunda Antonio Banderas'ın da yer aldığı yapımda 1930'lu yıllarda, Arabistan'da "kara altın" olarak adlandırılan petrolün çıkarılması ve sonrasında yaşanan olayları konu ediniyor.

#8: Exodus: Tanrılar ve Krallar

Ridley Scott tarafından yönetilen Exodus: Tanrılar ve Krallar, Kitab-ı Mukaddes'ten esinlenen 2014 yapımı bir film. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın başrollerinde Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Sigourney Weaver ve Ben Kingsley gibi isimler yer alıyor. Filmde Musa peygamberin hayatının önemli dönüm noktaları konu ediniliyor.

Ramazan ayının geldiğinin habercisi olan dizi ve filmleri listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geldik. Sizin de "Bu film yalnızca Ramazan ayında arşivden çıkıyor" dediğiniz filmler varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.