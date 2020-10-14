Range Rover Evoque Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Dev arazi otomobili üreticisi Land Rover, Range Rover model araçlarıyla SUV modellere öncülük ediyor. Markanın yeni piyasaya sürdüğü Range Rover Evoque, Hybrid plug-in versiyonuyla Türkiye'de de satışa çıktı. Aracın sahip olduğu özelliklerini ve fiyatlarını sizler için derledik.

SUV araç denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri mutlaka Land Rover olur. İkonik tasarımlarıyla ve heybetli görünümleriyle markanın Range Rover model araçlarının tüm SUV modellere öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Land Rover, son olarak Plug-in Hybrid motora sahip Range Rover Evoque model aracını Türkiye’de satışa sundu.

Hybrid model olmasıyla yakıt tüketiminde son derece iddialı olan Range Rover Evoque, sahip olduğu güvenlik önlemleri ve teknolojik özellikleriyle müşterileri son derece memnun edecek türden. Dilerseniz yeni Range Rover Evoque’un sahip olduğu özelliklere, fiyatına ve donanımlarına daha yakından bakalım.

Tasarım

Dış tasarım

Öncelikle yeni Range Rover Evoque’un tasarımsal açıdan önceki nesillerine göre hiç bir farklılık göstermediğini belirtelim. Araç, Evoque’da imza sayılacak tüm çizgilere sahip. Önceki modellerden alışkın olduğumuz Matrix LED farlar, bu modelde de kenarlara doğru uzanıyor ve araca son derece keskin bir hava katıyor.

Land Rover, Range Rover Evoque modellerinin tasarımlarında son derece şık ve modern görünümü başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Araç son derece minimal hatlara sahip olsa da uzaktan bakıldığında "ben buradayım" demeyi başarıyor.

İmza niteliğinde değerlendirebilecek bir başka unsur ise gömülü kapı kolları. Kapı kollarının dışarıya sarkıyor olmaması araca bir bütünlük kazandırıyor ve modern görünüme de büyük katkıda bulunuyor.

İç tasarım

Range Rover Evoque’un lüks bir araç olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Araca yüksek meblağlar ödemeyi kabul eden müşteriler, sürücü koltuğuna geçtiği zamanda kendilerini bir nebze de olsa özel hissetmek ister. Land Rover, hem bu ihtiyacı düşünerek hem de kaliteden ödün vermeyerek Premium kalitede malzemeler kullanmış.

İç tasarım konusunda modern ve sofistike görünümünü devam ettiren Range Rover Evoque, sahip olduğu deri döşemeler ve vites topuzuyla sportif görünümünden de ödün vermiyor. Deri döşemeler sadece koltuklarda kullanılmakla kalmayıp aynı zamanda sürücü koltuğundan yolcu koltuğuna kadar uzanan ön panelde de kullanılıyor.

Aracın içi sadece sürücü için değil aynı zamanda yolcular için de son derece geniş ve ferah olacak şekilde tasarlanmış. Aracı deneyimleyenler, arka koltukta oturan yolcuların diz mesafelerinin de fazla geniş olduğunu hatta bacak bacak üstüne atacak kadar yer bulunduğunu bile dile getiriyor. Elektronik cam tavan da aracın içerisinde bulunan herkese daha geniş ve ferah bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

Teknolojik özellikler

Touch Pro Duo ekran

Range Rover Evoque, standard olarak 10 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı ile birlikte geliyor. Sürücünün taleplerine göre kişiselleştirilebilen bu ekran, tercihe bağlı olarak ekranı ikiye bölerek aşağıda klima veya medya gibi bilgileri gösterirken üst kısımda navigasyon olarak kullanılmaya devam edilebiliyor.

Ekran, araç çalışmadığı zaman gövdeye gömülü halde duruyor ve sürücü arabaya bindiği zaman açısı tekrar ayarlanarak maksimum erişim olanağı sağlıyor.

İnteraktif sürücü ekranı

Range Rover Evoque, kokpit bölümünde sürücünün tüm bilgileri rahatça görebileceği 12,3 inç büyüklüğünde sürücü ekranına sahip. Bu ekran sayesinde sürücü, sürüşe, güvenliğe ve medyaya dair tüm bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

Head-up display

Head-up display, son dönemlerde çıkan yüksek segmente ait birçok araçta sıklıkla karşılaştığımız bir özellik. Sürücünün yola bakış hizasında konumlanan head-up display, hız, vites konumu ve navigasyon bilgileri gibi araca dair temel özellikleri sürücüye gösteriyor.

InControl uygulamaları

InControl, Range Rover Evoque aracınızı Apple veya Android marka telefonlarınıza eşleştirmenize olanak sağlıyor. Yani aslında araca Apple CarPlay ve Android Auto özelliği ekliyor.

Her iki özellik de çoğu arabada standart olarak sunulurken Land Rover gibi bir markanın bunu opsiyonel olarak sunması biraz yanlış bir hareket olmuş. Sonuçta son derece yüksek meblağlar ödeyeceğiniz bir arabada Apple CarPlay ve Android Auto gibi basit donanımlara ekstra bir ücret ödemek biraz gereksiz olur.

Clearsight dikiz aynası

Clearsight dikiz aynası, SE donanım paketlerinden itibaren standart olarak sunulan bir özellik. Bu özellik sayesinde dikiz aynası tek bir hareketle yüksek çözünürlüklü bir ekran haline geliyor. Arka camın kirlenmesi ya da bagajda bulunan eşyaların aynayı engellemesi durumunda son derece avantajlı bir özellik haline gelen Clearsight, 50 derecelik geniş bir açıyla sürücünün arkayı çok daha rahat bir şekilde görmesine olanak sağlıyor.

Güvenlik

Acil durum freni yardımı

Range Rover Evoque, sürücünün frene ani bir kuvvet uyguladığını algılıyor ve aracın zamanında durmasını sağlamak için frenlere basınç takviyesinde bulunuyor. Bu özellik devreye girdiği zaman aracın tehlike uyarı ışıkları otomatik olarak devreye giriyor.

Şerit takip asistanı

Evoque, şerit takip asistanı sayesinde aracın kendi şeridinden çıktığını algılıyor ve sürücünün aracı şeride geri döndürmesi için direksiyona tork basıncı uyguluyor.

Ön ve arka park yardımı

Ön ve arka park yardımı, sürücünün park yapmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış. Vites geri konumuna getirildiğinde veya dokunmatik ekran sayesinde etkinleştirilebilen bu özellik, aracın çevresinde bulunan engellere olan mesafeyi hem görsel hem de sesli bir şekilde sürücüye bildiriyor.

Sürücü yorgunluk takip monitörü

Range Rover Evoque, sürücünün yüz ve göz hareketlerini inceleyerek yorgunluk tespiti yapabiliyor ve sürücüyü hem görsel hem de işitsel olarak uyarıyor. Sistem, aynı zamanda güneşli havalarda sürücünün gözlük takıp takmadığını algılıyor ve uyarı sistemini buna göre ayarlıyor.

Trafik işareti tanıma sistemi

Bu özellik sayesinde Range Rover Evoque yolda gördüğü trafik levhalarını algılar ve sürücünün hız sınırı gibi kuralları aştığını gördüğü zaman gösterge ekranı üzerinden geri bildirimlerde bulunur.

Range Rover Evoque motor seçenekleri, performansı ve yakıt tüketimi

Range Rover Evoque iki farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Hem dizel hem de Hybrid motorlara sahip olan araç, her iki motor seçeneğinde de otomatik şanzımana sahip. Hybrid plug-in motora sahip olan araçlarda bataryalar, arka koltukların alt kabininde konumlandırılmış ve sahip olduğu çelik korumalar sayesinde arazi gibi engebeli yollarda da zarar görmeyecek şekilde tasarlanmış.

WLPT verilerine göre Evoque Hybrid, yalnızca elektrikli motor kullanıldığı takdirde 66 kilometre menzile sahip. 15 kWh lityum bataryaya sahip olan motor, 0’dan %80 doluluk oranına sadece 30 dakikada ulaşıyor.

Araç, trafik olduğu zaman gücü çoğunlukla elektrikli motordan alıyor ve içten yanmalı motoru minimum düzeyde çalıştırarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Aracın sahip olduğu motorlara ve yakıt tüketimine dilerseniz daha yakından bakalım.

1.5 PHEV 300 AWD otomatik (227 beygir)

Maksimum hız km/sa: 213

0-100 km/sa hızlanma: 6,4 saniye

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100 km): 1,9

2.0 D150 AWD otomatik (163 beygir)

Maksimum hız km/sa: 196

0-100 km/sa hızlanma: 11,2 saniye

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100 km): 5,4

2.0 D180 AWD otomatik

Maksimum hız km/sa: 205

0-100 km/sa hızlanma: 9,3 saniye

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100 km): 5,5

Range Rover Evoque fiyatları:

Range Rover Evoque S 1.5 PHEV 300: 963.648 ₺

Range Rover Evoque SE 1.5 PHEV300: 1.038.678 ₺

Range Rover Evoque HSE 1.5 PHEV300: 1.103.704 ₺

Range Rover Evoque R-DYNAMIC S PHEV300: 1.008.666 ₺

Range Rover Evoque R-DYNAMIC SE 1.5 PHEV300: 1.083.696 ₺

Range Rover Evoque R-DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300: 1.148.723 ₺

Range Rover Evoque SE 2.0 D150: 1.109.667 ₺

Range Rover Evoque R-DYNAMIC SE 2.0 D150: 1.172.193 ₺

Range Rover Evoque SE 2.0 D180: 1.179.140 ₺

Range Rover Evoque HSE 2.0 D180: 1.276.401 ₺

Range Rover Evoque R-DYNAMIC SE D180: 1.241.665 ₺

Range Rover Evoque R-DYNAMIC HSE D180: 1.338.927 ₺

Yeni Range Rover Evoque’un sahip olduğu donanımları, motor seçeneklerini ve fiyat listesini birlikte inceledik. Araç son derece lüks bir marka olduğu için fiyatlarının da buna göre yüksek olması kaçınılmaz. Range Rover Evoque hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız.