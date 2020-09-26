T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yerli ve milli olarak geliştirilen “Deneyap Yazılım Kartı”nı tanıttı. Raspberry Pi’ye benzeyen bu kart, 10 bin Deneyap öğrencisine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bu sene Gaziantep’te düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından yeni teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı TEKNOFEST 2020’ye katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla üretilen “Deneyap Yazılım Kartı”nı tanıttı. Tanıtılan bu kart, özellikle öğrencilerin kendi projelerini yapabilmesi için ücretsiz olarak dağıtılacak. Kart, genel itibariyle günümüzde çok popüler olan Raspberry Pi bilgisayarlara benziyor. Kamera, mikrofon gibi pek çok özelliği halihazırda barındırması ise öğrencilerin kartı kullanarak yeni ürünler geliştirmesi için önemli olarak görülüyor.

Eğitim teknolojileri için önemli bir adım atmak istediklerini söyleyen Bayraktar, “Eğitim teknolojilerinde önemli bir adım atmak istedik. Kullandığımız kartların, standartların güçlü bir alt yapısı olsun istedik. Bu kapsamda çalışmalar yapıyorduk. Malum yapay zeka her sektörde olan şeyler. Artık her alanda yapay zeka var. Artık milyarlarca makine birbiriyle konuşuyor. Öyle bir kart geliştirelim ki akıllı şehirler uygulaması yapılabilsin, lojistikten sağlığa kadar her alanda kullanılabilsin istedik” dedi.

1 yıldan beri bu kartı geliştirdiklerini söyleyen Bayraktar, bu süre sonunda geldikleri noktayı paylaşmak istediklerini belirtti. “Görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok olan bu kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST’in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA’larda kullanılabilecek otonom bir kart” diyen Bayraktar, sözlerine “Biz istedik ki standart haliyle bile çok önemli işlevleri olsun. İşlemcisi güçlü olsun, yapay zeka tabanlı, farklı portları olsun, nesnelerin interneti projelerine hizmet edebilsin. Kamerası, mikrofonu olsun, Wi-Fi ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla çalışabilen bir kart oldu. 32 bit işlemci, 2 megapiksel kamera, çeşitli yapay zeka uygulamalarına imkan sağlayabilen bir kart. Tüm robotlarda ve telefonlarda kullanılabildiği gibi 6 eksen ataletsel, grafik tabanıyla sürükle bırak uygulamalarını kullanabilen, C++ programlarıyla kodlanabilen, devre tahtasına uyumlu bir kart.” açıklamalarıyla devam etti.

10 bin Deneyap kartı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak

Kart için çok yönlü bir çalışma ortaya koyduklarını söyleyen Bayraktar, bu aşamada 10 bin deneyap öğrencisine bu kartları ücretsiz olarak hediye edeceklerini söyledi. Bayraktar’ın yaptığı tüm açıklama şu şekilde:

“Bunu yaparken şunu gözlemledik, TEKNOFEST'te de birçok takımımız kendi kartını geliştirebiliyor. Yurt dışından yabancı ithal edilen muadillerine baktık bu kartın. İşlemci, çalışma prensipleri, çevresel özellikleri açısından bunlardan çok daha ileri bir kart durumunda. Elde ettiğimiz deneyimler ve geri beslemeler doğrultusunda, yoğun şekilde kullanılan yabancı muadillerinde olmayan bazı özelliklerle bu kartı tasarlayıp, geliştirdik. Özellikle akım koruma, sürekli 5 volt gerilim çıkışı, lityum bataryaların şarj edilme, devre tahtasıyla uyumlu olması, mikrofon ve kamerası olması gibi bazı özellikler bizi farklı kılan en temel özellikler. Maliyet etkinlik planlamasını da yaptık. Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde satış planlaması yaptık. Yakında satışına başlayacağız. T3 Vakfı olarak 10 bin deneyap öğrencisine bunları ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Bu kartın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kartın geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Peki sizler tanıtılan bu yeni kart hakkında ne düşünüyorsunuz? 10 bin şanslı öğrenciden biri olup, kendi projelerinizi geliştirmek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.