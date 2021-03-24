Realme 8 ve 8 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme, kısa süre önce yaptığı etkinlikte yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Orta segmente bomba gibi giriş yapan Realme 8 ve Realme 8 Pro, tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Gelin dilerseniz orta segmentin kralı olmaya gelen telefonlara birlikte göz atalım.

Oppo'nun alt markası olan ve orta segmentin en iddialı modellerini üreten Realme, kısa bir süre önce yaptığı etkinlikle birlikte yeni akıllı telefon modellerini duyurdu. Oldukça kısa bir süre önce fotoğrafları ortaya çıkan Realme 8 ve Realme 8 Pro, sonunda bekleyenlerine kavuşuyor. Uygun fiyatlı olması beklenen ve özellikleriyle de ilgiyi üzerine toplayan Realme 8 ve 8 Pro resmi olarak tanıtıldı.

İki akıllı telefon da teknik özellikleriyle orta-üst segmente damgasını vuracak gibi duruyor ancak en ilgi çeken özelliklerden birisi, Realme 8 Pro'nun kamerası. Realme 8 serisinin en güçlü modeli olan 8 Pro, 108 megapiksellik ana kamerasıyla telefonuyla fotoğraf çekenleri büyüleyecek gibi duruyor.

Realme 8 özellikleri:

Ekran : 6,4 inç 1080p+ Super AMOLED ekran, 60 Hz yenileme hızı, Always on Display

: 6,4 inç 1080p+ Super AMOLED ekran, 60 Hz yenileme hızı, Always on Display İşlemci : MediaTek Helio G95

: MediaTek Helio G95 RAM : 4/6/8 GB

: 4/6/8 GB Depolama Alanı : 128 GB (microSD kart destekli)

: 128 GB (microSD kart destekli) Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Arka Kamera : 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro, 2 MP monokrom kamera

: 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro, 2 MP monokrom kamera İşletim Sistemi : Android 11, realme UI 2.0

: Android 11, realme UI 2.0 Batarya: 5000 mAh, 30 W hızlı şarj (%50 şarja 26 dakikada, %100 şarjda 65 dakikada ulaşıyor)

Realme 8 Pro özellikleri:

Ekran : 6,4 inç 1080p+ Super AMOLED ekran, 60 Hz yenileme hızı, Always on Display

: 6,4 inç 1080p+ Super AMOLED ekran, 60 Hz yenileme hızı, Always on Display İşlemci : Qualcomm Snapdragon 720G

: Qualcomm Snapdragon 720G RAM : 6/8 GB

: 6/8 GB Depolama Alanı : 128 GB (microSD kart destekli)

: 128 GB (microSD kart destekli) Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Arka Kamera : 108 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro, 2 MP monokrom kamera

: 108 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro, 2 MP monokrom kamera İşletim Sistemi : Android 11, realme UI 2.0

: Android 11, realme UI 2.0 Batarya: 4500 mAh, 50 W hızlı şarj (%50 şarja 17 dakikada, %100 şarjda 47 dakikada ulaşıyor)

Kamera

Realme 8 ve özellikle 8 Pro modelinin kamerasıyla ön plana çıktığını belirtmiştik. Realme 8 Pro'da bulunan 108 megapiksellik Samsung HM2 sensör, telefonuyla fotoğraf çekmek isteyenleri fazlasıyla memnun edecek özelliklere sahip. 3x yakınlaştırma özelliğine sahip olan sensör, bu özelliği kullandığınızda yalnızca 12 megapikseli kullanıyor. Akıllı telefonun kamerası, 3x yakınlaştırma modunda 12 MP kullanarak fotoğraf çekildiğinde 8 farklı kareyi aynı anda işliyor ve bunu tek bir fotoğraf haline getiriyor. Bu sayede yakınlaştırma özelliğini kullandığınızda çok daha net görüntüler elde edebiliyorsunuz.

Batarya

Realme, 8 ve 8 Pro modellerinde kullandığı bataryada bulunan Dart hızlı şarj sisteminin diğer şirketlere göre çok daha verimli ve hızlı olduğunu iddia ediyor. Realme 8'de kullanılan 5.000 mAh kapasitedeki batarya, 30 W hızlı şarja sahip ve bir saat gibi bir sürede tam şarja ulaşabiliyor. Realme, kendi 30 W hızlı şarj teknolojisinin diğer şirketlerin 35 W hızlı şarj teknolojilerinden çok daha hızlı olduğunu belirtiyor

Realme 8 Pro'da ise 4.500 mAh batarya kullanılıyor ve telefonun kutusundan 65 W adaptör çıkıyor. Burada ilginç olan şey, telefonun 50 W hızlı şarjı destekliyor olması. 47 dakikada tam şarja ulaşan Realme 8 Pro'da neden böyle bir şey yapıldığı ise merak konusu. Yine de şarj olma hızı, kapasite ve kullanım süresi açısından iki telefon da oldukça iyi performans gösteriyor.

Fiyat

Realme 8 ve Realme 8 Pro modellerinin fiyatları da yapılan etkinlikte açıklandı. Buna göre Realme 8'in başlangıç fiyatı 15.000 Hindistan Rupisi (vergiler hariç 1.638 TL) olarak belirlendi. Realme 8 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 18.000 Hindistan Rupisi (vergiler hariç 1.966 TL) olarak açıklandı.