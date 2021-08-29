Realme, Bu Yıl İçinde Hedeflediği Satış Rakamını Açıkladı

Realme CEO’su ve başkan yardımcısı Madhav Sheth, GT 5G ve GT Master Edition modelleri ile yakalanan başarının ardından 2021’de 20-30 milyon cihaz satışı hedeflediklerini söyledi.

Çin’in büyük teknoloji şirketlerinden Realme, geçtiğimiz aylarda duyurduğu GT 5G ve GT Master Edition modelleri ile birlikte daha fazla rağbet görmeye başladı. Bu rağbeti değerlendirmek isteyen şirket, piyasadaki modellerini artırarak satışları da artırmayı hedefliyor.

Realme CEO’su ve başkan yardımcısı Madhay Sheth, Hindistan’da yakalanan başarıyla birlikte 2021’de 20-30 milyon cihaz satışını hedeflediklerini belirtti. Muadillerine göre fiyatının uygun oluşu ve yenilikçi modelleri sebebiyle tercih edilen Realme, rakiplerinin önüne geçmek istiyor.

“Takdir edileceğimize inanıyoruz”

GT 5G serisi kullanıcıları tarafından takdir edileceklerine inandığını belirten Sheth, Realme’nin bir numaralı çevrimiçi şirket olmasını hedeflediklerini söyledi. Şirketin bu beklentilerinin ardında Hindistan’daki başarısının yer aldığı düşünülüyor.

Sheth yaptığı açıklamada pazar talebini karşılamak için 20-30 milyon cihaz sunmaya çabaladıklarını vurgulayarak, rekabetçi tekliflerle piyasada ses getireceklerini ifade etti.

