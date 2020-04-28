Realme'nin uzun zamandır beklenen yeni akıllı saati Realme Watch'un özellikleri, Till Kottman isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Cihazın yalnızca özellikleri değil, render görüntüleri ve fonksiyonları da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve son zamanlarda giderek daha popüler hâle gelen akıllı telefon üreticisi Realme, bugünlerde özellikle yeni bir akıllı saatiyle konuşuluyor. Bir süredir hakkında onlarca şey söylenen Realme Watch, geçtiğimiz ay resmiyet kazandı ve Realme Hindistan’ın CEO’su, akıllı saat hakkında birçok bilgi paylaştı.

Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth, #AskMadhav etiketiyle yayınlanan videoda saat hakkında yeni haberler verse de o videoda fazla detay paylaşılmamıştı ancak bugün Till Kottman isimli bir geliştirici, Realme Watch hakkında merak edilen onlarca detayı ve daha fazlasını paylaştı.

Realme Watch'un özellikleri:

Till Kottman, XDA Developers ile paylaştığı bilgilerde yalnızca cihazın özelliklerine yer vermedi, aynı zamanda cihazın render görüntülerini ve cihazda kullanılabilecek bazı fonksiyonları da paylaştı. Tabii bu detaylara geçmeden önce Till Kottman tarafından paylaşılan bilgilerin kesinlik taşımadığını söylemekte fayda var.

Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan render görüntülerine göre Realme Watch, kare şeklinde bir ekrana sahip olacak. Ayrıca render görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla saatin sağ kısmında bir adet tuş bulunacak. Öte yandan saatinin kordonunu değiştirmek isteyenler görünüşe göre böyle bir seçeneğe sahip olmayacak.

Realme Watch’ta bulunacak tuş, cihazı kilitleyip açmak için kullanılacak ve ana menüye dönmek gibi birkaç fonksiyona sahip olacak. Cihaz, 5 adet önyüklü temayla gelecek ancak isteyen kullanıcılar kendilerine uygun buldukları temayı daha sonradan cihaza yükleyebilecekler.

Paylaşılan bilgilere göre Realme Watch, normal bir akıllı saatten beklenen kalp atış hızı ölçümü, hava durumu göstergesi, alarm ve telefonda çalan müziği kontrol etme fonksiyonlarına sahip olacak. Bununla birlikte dileyen kullanıcılar telefonlarının kamerası açıkken Realme Watch’ta yer alan tuşla fotoğraf çekimi yapabilecekler.

Realme Watch’un özellikleri kısmına geldiğimizde paylaşılanlara göre cihaz, 320 x 320 piksel çözünürlüğünde 1,4 inçlik TFT LCD dokunmatik ekrana sahip olacak. Saat, söylenene göre 7 gün boyunca çalışmasını sağlayacak 160 mAh’lik bataryayla gelecek. Realme Watch, su ve toz dayanıklılığı konusunda IP68 sertifikasına da sahip olacak.