Realme X3’ün Bazı Özellikleri TENAA’da Ortaya Çıktı

Ülkemizde de hizmet veren teknoloji üreticisi Realme'nin 5G destekli yeni telefonu Realme X3, bazı özellikleriyle birlikte TENAA'da ortaya çıktı. TENAA listelemesinde cihazın tüm özelliklerinden bahsedilmiyor ancak cihaz hakkında fikir sahibi olabiliyoruz.

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden Realme, yeni yılı oldukça yoğun geçiriyor. Bu kapsamda akıllı telefon gamını her geçen gün genişleten şirketin yeni telefonlarına dair haberler de birer birer gelmeye devam ediyor. Son olarak 30W hızlı şarj ve 5G desteğiyle 3C sertifikası alan Realme X3, bu kez yeni detaylarıyla birlikte Çin’in sertifika kurumu olan TENAA’da ortaya çıktı.

‘RMX2142’ model numarasıyla TENAA listelemesinde görüntülenen akıllı telefon, 8,9 milimetre kalınlığında ve 6,57 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Listede ekran çözünürlüğünden bahsedilmiyor ancak 1080p olması oldukça muhtemel görünüyor. Bununla birlikte RMX2142’nin 4.100 mAh büyüklüğünde bir batarya içerdiği ve USB-C bağlantısına sahip olduğu da yine aynı listede yer alıyor.

Realme X3 SuperZoom Geekbench’te ortaya çıktı:

TENAA listelemesinde akıllı telefona dair daha fazla detay bulunmuyor ancak kısa süre içerisinde daha fazla özelliğin netlik kazanması bekleniyor. X3’ü bir kenara bırakacak olursak Realme, yeni telefonu X3 SuperZoom’u da tanıtmaya hazırlanıyor. Halihazırda NBTC, EEC ve BIS sertifikaları alan bu cihaz, son olarak ‘RMX2086’ model numarasıyla Geekbench’te görüldü.

Geekbench’e göre gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alacak olan akıllı telefon, bellek kısmındaysa 12 GB RAM’e sahip olacak. Tüm bu özelliklerle amiral gemisi seviyesinde görünen akıllı telefonun işletim sistemininse en güncel Android 10 olduğu söyleniyor. Böylece kullanıcılar, en azından bir süre daha güncelleme sıkıntısı çekmeyecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi, bahsi geçen bu cihazlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla gelişme yaşanması bekleniyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.