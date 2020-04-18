Yeni OPPO A52'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

OPPO'nun OPPO A92s'in yanı sıra orta seviye için çıkaracağı yeni akıllı telefonu OPPO A52'nin teknik özellikleri ve render görüntüleri yayınlandı. Dörtlü kamera kurulumu olan cihazda sekiz çekirdekli Snapdragon 665 işlemci platformu bulunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, yakın zamanda duyurduğu OPPO A92s'in yanı sıra yeni bir orta seviye cihazı daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OPPO A52 adı verilen akıllı telefonun özellikleri ve render görüntüleri China Telecom'un internet sitesinde yayınlandı.

Ön panelinde 6,5 inçlik FHD+ ekran çözünürlüğüyle desteklenmiş LCD ekran bulunuyor. Sol üstte yer alan selfie kamerası ise 8 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor. Arka kısma geldiğimizde, yakın zamanda piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlarda sıkça rastladığımız dikdörtgen ve dörtlü bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu modülde 12 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş lens, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alıyor.

İşte OPPO A52'nin görüntüleri:

Teknik özelliklerine geldiğimizdeyse, karşımıza sekiz çekirdekli Snapdragon 665 platformu, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama çıkıyor. Depolama, microSD kartla 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Güçlü bir 5.000 mAh bataryaya 18 W'lık hızlı şarj özelliği eşlik ediyor.Cihazın Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile çalışması bekleniyor.

OPPO A52'nin mor, siyah ve yıldız beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği olacak. OPPO A52'nin 8 GB+128 GB modeli 254 dolardan (vergiler hariç 1.760 TL) satışa çıkacağı belirtiliyor. OPPO, OPPO A92s adlı cihazını da önümüzdeki günlerde tanıtmayı planlıyor. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan OPPO A92s, daha önceki iddiaları doğrular nitelikte 120 Hz’lik bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.

OPPO A52 özellikleri