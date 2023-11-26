Oyun dünyasının unutulmayacak serilerinden biri olan Red Dead Redemption 2, beş yıl önce yayımlanmasına rağmen Steam indirimlerinde oyuncu sayısıyla büyük bir artış yaşıyor.

En büyük oyun platformlarından biri olan Steam, özellikle oyunlarda yaptığı indirimlerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Ülkemizde TL'den vazgeçip dolara geçmesi pek çok oyuncunun üzülmesine sebep olsa da, hâlen popülerliğini koruyor.

GTA 6'nın tanıtılmasını beklerken Rockstar Games'in diğer oyunları, Steam'de indirme rekorları kırıyor. Firmanın en çok sevilen ve büyük bir işçilik barındıran Red Dead Redemption 2, 2018 yılında tanıtılmasına rağmen halen büyük bir keyifle oynanıyor. Vahşi batıyı oyun konsollarına getiren ve nefes kesici bir oyun deneyimi sunan Red Dead Redemption 2, Steam'de bir rekora imza attı.

Red Dead Redemption 2, şu an Steam'de %67'lik bir indirim sayesinde en çok indirilen oyun olma ünvanını kazanıyor.

Steam Charts'ın verilerine göre Red Dead Redemption 2, 25 Kasım tarihinde 72,628 kişinin aynı anda oynaması ile dünyanın en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı. Daha önce Ocak 2023'te 70,787 kişilik rekor oyuncu sayısı ile yeni bir rekora imza attı.

Oyun mekanikleri, grafikler, efsaneleşmiş hikâyesi ve daha pek çok ayrıntı barındıran Red Dead Redemption 2, böylesine yüksek sayıda oyuncu kitlesi kazanmasının arkasında daha birçok etmen yatıyor. Kısa bir süre içerisinde oyunun neden efsaneleştiği hakkında merak ettiklerinizi şu içeriğimizden okuyabilirsiniz.

Eğer oyunu indirmek ve oynamak istiyorsanız elinizi çabuk tutun deriz. Çünkü RDR2, Steam'de şu an %67'lik bir indirimle 19,79 dolara denk geliyor ve bu indirim 28 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.