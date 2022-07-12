RedMagic'in oyuncu monitörü tanıtıldı. 27 inç boyutlu monitör, 4K çözünürlük desteği sunuyor ve mini LED teknolojisi içeriyor. Tasarımıyla da fena görünmeyen monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi ZTE'nin iştiraklerinden bir tanesi olan Nubia'ya bağlı RedMagic, düzenlediği bir etkinlikte yeni oyuncu monitörünü duyurdu. Özel bir isme sahip olmayan ve RedMagic Gaming Monitor olarak servis edilen ürün, oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu oyuncu monitörü, tüketicilere neler sunuyor?

RedMagic Gaming Monitor, 27 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük sunuyor. mini LED teknolojisine sahip olan monitör, 160 Hz'ye kadar tazeleme oranı ile de oyuncuları mest edecek gibi görünüyor. Görüntü yırtılmasını minimalize etmek için AMD FreeSync Premium Pro desteğine sahip olan monitör, 4K çözünürlükte kablosuz ekran yansıtma yeteneğine de sahip.

Karşınızda RedMagic Gaming Monitor

RedMagic tarafından yapılan açıklamalara göre bu monitörde kullanılan mini LED teknolojisi, 1152 karartma bölgesine sahip. Bu da monitörün DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olmasını sağlamış durumda. Ayrıca; TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikasına da sahip olan monitör, bu sertifika sayesinde gözü yormuyor.

RedMagic'in oyuncu monitörü, dileyen tüketiciler için farklı versiyonlara sahip olacak. mini LED teknolojisine ihtiyaç duymayan oyuncular, 240 Hz tazeleme oranı ve 400 nit parlaklık değeri sunan 2K çözünürlükteki versiyonu da satın alabilecekler.

Red Magic tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin oyuncu monitörü, Eylül 2022'de piyasaya sürülecek. Fiyatı da ne yazık ki o dönem geldiğinde belli olacak.