Samsung ViewFinity S8 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, profesyoneller için tasarladığı yeni monitörü ViewFinity S8'i tanıttı. 4K çözünürlük sunan monitör, sahip olduğu sertifikalar ve teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni monitörü ViewFinity S8'i duyurdu. İçerik oluşturucular ve görselleştirme üzerine çalışan profesyoneller için tasarlanan monitör, iki farklı boyut seçeneği ve diğer teknik özellikleri açısından oldukça dikkat çekecek olan monitör, fiyatıyla da pek çok kişiyi tatmin eder gibi duruyor. Gelin hep birlikte bu monitöre bakalım.

Samsung ViewFinity S8, 27 inç (S61B) ve 32 inç (S80PB) boyutlarda tercih edilebiliyorlar. Her iki boyutta da 4K çözünürlük desteği sunuluyor. 1.000:1 kontrast değerine sahip olan monitör, DCI-P3 renk uzayının yüzde 98'ine destek veriyor. Her iki boyutta ortak olarak HDR10+ desteği sunulurken 27 inç boyutlu versiyonda DisplayHDR 400, 32 inç boyutlu versiyonda ise DisplayHDR 600 sertifikası bulunuyor. Monitörün 5 ms gecikme süresi değerine sahip olduğunu belirtelim.

Karşınızda Samsung ViewFinity S8

Samsung'un profesyoneller için tasarladığı monitör, özellikleriyle de profesyonel. Parlamayı gidermek için mat bir yüzey kullanan şirket, UL sertifikası ile parlamayı engellediği onaylatmış durumda. Öte yandan; PANTONE SkinTone sertifikası da monitördeki renk doğruluğunu tescillemek için alındı.

DisplayPort, ethernet bağlantı noktası, HDMI 2.0, USB Type-C ve USB Type-A bağlantı seçeneklerine sahip olan monitör, 90 watta kadar USB gücü verebiliyor. Son olarak, bu profesyonel monitörün eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile birlikte geldiğini belirtelim.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre 27 inç ekranlı ViewFinity S8, 558 dolar karşılığında satın alınabilecek. 32 inç versiyonun fiyatı ise 635 dolar olarak açıklandı. Şirket, monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.