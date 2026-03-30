Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi 15A Tanıtıldı

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, 15A ismi verilen yeni bütçe dostu telefonunu tanıttı.

Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve sunduğu modeller ile ülkemizde de büyük ilgi gören bir marka olan Redmi, şimdi de yepyeni bir telefonuyla karşımıza çıktı. Bütçe dostu bir model olan bu cihaza Redmi 15A ismi verildi.

Redmi’nin yeni 15A 5G modeli, arka tarafında sol üste konumlandırılan bir kamera kurulumu ile geliyor. Mor, mavi ve siyah olmak üzere 3 renkle sunulan modelde 171.56mm x 79.47 mm x 8.15mm boyutlar ve 210 gram ağırlık var. Ön tarafında çentikli tasarım tercih edildiğini belirtelim.

Redmi 15A özellikleri

Ekran 6,9 inç, HD+, 120 Hz,
İşlemci Unisoc T8300
RAM 4/6 GB
Depolama 64/128 GB
Arka kamera 32 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 6300 mAh (15W)
İşletim sistemi HyperOS 3.0 (Android 16)

Cihazda 6,9 inçlik 120 Hz yenileme hızı sunan HD+ çözünürlükte bir ekran bulunuyor. İşlemcisi ise uygun fiyatlı modeller için tasarlanan günlük performans için yeterli Unisoc T8300. 4/6 GB RAM seçeneklerine sahip modelin arka tarafında 32 MP’lik tek kamera, önde ise 8 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

Redmi 15A’nın en dikkat çeken kısımlarından biri 6300 mAh’lik büyük bataryası. Cihazın Androdi 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile kutudan çıktığını belirtelim. Fiyatı ise 137 dolar olarak açıklandı.

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

