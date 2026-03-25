Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Bir Devrin Sonu: Xiaomi, MIUI'nin Fişini Çekti, Tüm Güncellemeleri Durdurdu

Xiaomi, bir zamanların en popüler işletim sistemi arayüzlerinden olan Android tabanlı MIUI'nin fişini resmen çekti. Artık güncellemeler sadece HyperOS için yayımlanacak.

Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de büyük ilgi gören Xiaomi, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda. Şirket, 2023 yılında HyperOS ismi verilen yeni Android tabanlı işletim sistemini tanıtmıştı. Ondan önce ise MIUI isimli yine Android tabanlı bir arayüz Xiaomi modellerinde kullanılıyordu.

Şimdi ise MIUI ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çinli teknoloji devi, MIUI arayüzünün fişini resmen çekti. Artık telefonlar için MIUI güncellemesi yayımlanmayacak. Bir devrin sona erdiğini söyleyebiliriz.

İçerikten Görseller

Artık sadece HyperOS güncellemesi gelecek

İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen MIUI işletim sistemi arayüzü, uzun yıllar boyunca Xiaomi telefonlarında yer aldı ve piyasadaki en popüler arayüzlerden biri olmayı başardı. Öyle ki zirve yaptığı dönemde dünya çapında 500 milyonu aşkın kullanıcısı vardı.

HyperOS’in çıkışıyla birlikte Xiaomi telefonlar son iki yılda bu arayüze geçmeye başlamıştı. Öyle ki sadece bazı eski modellerde MIUI kullanılıyordu. 2026 itibarıyla ise yalnızca Redmi A2 ve Redmi A2+ modelleri MIUI güncellemesi almaya devam etmişti. Xiaomi’nin aldığı yeni kararla birlikte bu güncellemeler de durduruldu ve MIUI’nin fişi resmen çekildi. Artık yalnızca HyperOS güncellemeleri göreceğiz ve MIUI tarihin tozlu sayfalarına karışmış olacak. MIUI için son güncelleme 24 Mart günü güvenlik güncellemesi olarak yayımlandı.

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com