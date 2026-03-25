Bir Devrin Sonu: Xiaomi, MIUI'nin Fişini Çekti, Tüm Güncellemeleri Durdurdu

Xiaomi, bir zamanların en popüler işletim sistemi arayüzlerinden olan Android tabanlı MIUI'nin fişini resmen çekti. Artık güncellemeler sadece HyperOS için yayımlanacak.

Türkiye’de de büyük ilgi gören Xiaomi, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda. Şirket, 2023 yılında HyperOS ismi verilen yeni Android tabanlı işletim sistemini tanıtmıştı. Ondan önce ise MIUI isimli yine Android tabanlı bir arayüz Xiaomi modellerinde kullanılıyordu.

Şimdi ise MIUI ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çinli teknoloji devi, MIUI arayüzünün fişini resmen çekti. Artık telefonlar için MIUI güncellemesi yayımlanmayacak. Bir devrin sona erdiğini söyleyebiliriz.

Artık sadece HyperOS güncellemesi gelecek

İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen MIUI işletim sistemi arayüzü, uzun yıllar boyunca Xiaomi telefonlarında yer aldı ve piyasadaki en popüler arayüzlerden biri olmayı başardı. Öyle ki zirve yaptığı dönemde dünya çapında 500 milyonu aşkın kullanıcısı vardı.

HyperOS’in çıkışıyla birlikte Xiaomi telefonlar son iki yılda bu arayüze geçmeye başlamıştı. Öyle ki sadece bazı eski modellerde MIUI kullanılıyordu. 2026 itibarıyla ise yalnızca Redmi A2 ve Redmi A2+ modelleri MIUI güncellemesi almaya devam etmişti. Xiaomi’nin aldığı yeni kararla birlikte bu güncellemeler de durduruldu ve MIUI’nin fişi resmen çekildi. Artık yalnızca HyperOS güncellemeleri göreceğiz ve MIUI tarihin tozlu sayfalarına karışmış olacak. MIUI için son güncelleme 24 Mart günü güvenlik güncellemesi olarak yayımlandı.