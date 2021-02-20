Redmi K40'ın Etkileyici Ekran Detayları Paylaşıldı

Redmi'nin önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi K40'ın etkileyici ekran detayları paylaşıldı. Gelen bilgilere göre Redmi K40, Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 gibi amiral gemilerinde de kullanılan E4 OLED ekran ile gelecek.

Bütçe dostu akıllı telefonlarıyla dikkat çeken Redmi, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi K40'ı tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ve duyuru tarihi paylaşılan Redmi K40, ailenin diğer üyesi olan Redmi K40 Pro ile birlikte 25 Şubat'ta beğenimize sunulacak.

2021'in en dikkat çeken akıllı telefonlarından olacağı düşünülen ve şimdiye kadar ortaya çıkan detaylarla da bunu kanıtlayan Redmi K40, ekran detaylarıyla da bir kez daha merakımızı artırmayı başardı. Gelen son bilgilere göre telefon, Galaxy S21 ve Mi 11'de de gördüğümüz E4 OLED ekranla karşımıza çıkacak.

Daha az enerji tüketimiyle daha yüksek performans:

Redmi'nin K40'ta etkileyici bir ekran kullandığı söylentisi uzun zamandır ortalıkta dolaşıyordu ancak resmi bir kaynaktan herhangi bir bilgi gelmemişti. Bu söylentiler telefonların tanıtılmasına günler kala nihayet Redmi genel müdürü Lu Weibing tarafından doğrulandı.

Lu Weibing, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı bir paylaşım ile Redmi K40'ta kullanılacak ekranın detaylarına yer verdi. Buna göre telefonda Samsung'un E4 OLED ekranları kullanılacak.

Bu yeni OLED paneller, oldukça başarılı bir ışık çıkışı sağlayan organik materyallerden üretiliyor ve düşük enerji harcayarak çok daha yüksek performans imkanı sağlıyor. Bu etkileyici ekranın yenileme hızı ise 120 Hz. olacak.

Redmi K40 ekranı dışında ne gibi özellikler sunacak?

Redmi'nin yeni amiral gemisi serisi gücünü Snapdragon 888 işlemciden alacak. 4500 mAh batarya ve 33W kablolu şarj desteği ile gelecek olan Redmi K40'ta kablosuz şarj desteği ise yer almayacak. Kamerası hakkında çok fazla detay bulunmayan Redmi K40, üçlü bir kamera modülü ile gelecek.

25 Şubat'ta tanıtılacak olan Redmi K40'ın fiyatı ise 463 dolar olacak. Bu fiyatın yalnızca Çin pazarına özel mi yoksa global bir fiyat etiketi mi olduğu henüz bilinmese de, telefonun rakip amiral gemileri arasında her koşulda oldukça düşük bir fiyatla yer alacağını söylemek mümkün.