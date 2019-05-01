Redmi'nin, Yeni Amiral Gemisine Ait Bir Görsel Ortaya Çıktı

Redmi'nin üzerinde çalıştığı yeni bir amiral gemisine ait görüntüler ortaya çıktı. İnternet üzerinden paylaşılan görüntülerde, telefonun hem afişi hem de kendi görüntüleri paylaşıldı. Telefon, açılabilir özçekim kamerasıyla geliyor.

Çinli teknoloji üreticisi Redmi, yeni amiral gemisi telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Redmi'nin yeni amiral gemisi için pek çok söylenti ortaya atılmıştı ve marka direktörü bu söylentilerin hepsini reddetmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir görsel Redmi'nin yeni amiral gemisini ortaya çıkartacak türden. Ortaya çıkarılan fotoğrafta telefon, çerçevesi olmayan çentiksiz bir ekrana ve açılır bir özçekim kamerasına sahip. Bununla birlikte telefonun arka tarafında 3'lü bir kamera da bulunuyor. İşte ortaya çıkan o görüntü:

Görüntüyü ortaya çıkaran kişi bu telefonun resmi olarak Redmi X olduğunu duyurmadı. Sadece bu görsel afişi ve telefonu gösteren bir başka fotoğraf paylaştı. İşte o fotoğraf;

Redmi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte şirketin yeni amiral gemisinin 14-15 Mayıs gibi tanıtılması bekleniyor.