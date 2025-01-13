Redmi, Note 14 serisinin 4G versiyonlarını tanıttı. Orta segmentte yerini alacak Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro 4G, fiyatlarına göre iddialı özelliklerle donatıldı.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı modelleriyle tanıdığımız alt markası Redmi, yakın zamanda Note 14 ismini verdiği orta segment telefonlarını tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, bu modellerin 4G versiyonlarını bizlerle buluşturdu.

Cihazlar, standart Note 14 ve Note 14 Pro olmak üzere ikiye ayrılıyor. Özellikleri ise fiyatlarına göre gayet iyi diyebileceğimiz seviyede.

Redmi Note 14 ve Note 14 Pro 4G neler sunuyor?

*Redmi Note 14 4G

Tasarımlarına baktığımızda iki telefonun da arkada üçlü kamera tasarımıyla geldiğini görüyoruz. Önde ise delikli tasarım var. Pro modelin kavisli ekranla gelmesi en önemli tasarım farklılıklarından. İki cihaz da 6,67 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla donatılmış. 1800 nit parlaklığı da ekleyelim.

İşlemci tarafına geldiğimizde standart modelde çoğu bu segment telefonda gördüğümüz MediaTek Helio G99’la karşılaşıyoruz. Ona 6/8 GB RAM ve 128/256 GB işlemci eşlik ediyor. Pro modelde ise biraz daha iyi bir yonga seti olan Helio G100 var. Bu cihazda 8/12 GB RAM ve 128’den 512 GB’a çıkan depolama olduğunu ekleyelim.

*Redmi Note 14 Pro 4G

Pro modelin kamerası oldukça dikkat çekici. 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamerayla donatılmış. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası var. Standart modele baktığımızda 108 MP ana, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kamera görüyoruz. Bu cihazın 20 MP’lik ön kamerayla sunulduğunu ekleyelim.

Her iki cihaz da kutudan Android 14 tabanlı Hyper OS ile kutudan çıkacak. İki modelde de 5500 mAh’lik bataryalar mevcut. Ancak hızlı şarj destekleri değişiyor. Pro modelde 45W sunulurken standartta 33W yer alıyor.

Redmi Note 14 4G teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, FHD+, 1800 nit, AMOLED İşlemci Helio G99 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 108 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera 20 MP Batarya 5500 mAh (33W) İşletim Sistemi Hyper OS (Android 14)

Redmi Note 14 4G Pro teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, FHD+, 1800 nit, AMOLED İşlemci Helio G100 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 200 MP, 8 MP, 2 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5500 mAh (45W) İşletim Sistemi Hyper OS (Android 14)

Redmi Note 14 4G serisi fiyatları

Standart Redmi Note 14, 199 dolardan başlayan, Note 14 Pro ise 299 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor.