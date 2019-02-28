48MP Arka Kameralı Redmi Note 7 Pro Duyuruldu: İşte Tüm Özellikleri

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Xiaomi'ye bağlı bir akıllı telefon serisi olmaktan çıkıp özerk bir marka olarak faaliyetlerine devam eden Redmi, yeni akıllı telefon Note 7 Pro'yu tanıttı.

Xiaomi’nin alt markası olarak hizmet vermeye başlayan Redmi, şirketin en yeni orta segment akıllı telefonu Redmi Note 7 Pro’yu Hindistan’da düzenlediği lansman etkinliği ile resmen tanıttı. Damla çentikli ekran tasarımı sayesinde amiral gemilerine yakın bir ekran/gövde oranı sunan Redmi Note 7 Pro, Snapdragon 675 işlemcisi ile seviyesinin en iyi performanslarından birini vadediyor.
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Donanım özellikleri açısından orta segmentin üzerinde, amiral gemisi segmentinin ise altında kalan Redmi Note 7 Pro, gerek tasarımı, gerek performansı, gerekse kamera kalitesi ile Redmi’nin neden akıllı telefon pazarının popüler ‘markalarından’ biri olduğunu açıklıyor. Eğer orta segment fiyatına amiral gemisine yakın özellikler arıyorsanız, Redmi Note 7 Pro tam da aradığınız cihaz olabilir.

Redmi Note 7 Pro Özellikler

  • 6,3 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ IPS ekran
  • Snapdragon 675 işlemci, Adreno 612 GPU
  • 4GB, 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi
  • 48MP + 5MP çift arka kamera
  • 13MP ön kamera
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 /5GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
  • 4000mAh batarya, hızlı şarj desteği
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Kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Redmi Note 7 Pro’nun 4GB RAM'li versiyonu 1050 TL, 6GB RAM'li versiyonu 1250 TL fiiyat etiketine sahip olacak. Fakat bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.

Kaynak : https://www.techupdate3.com/2019/02/redmi-note-7-pro-launched-in-indias-specs-price.html
Etiketler: Redmi Note 7 Pro
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