Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Huawei'nin en yeni amiral gemileri olacak P30 ve P30 Pro modellerinin tasarımlarını ve özelliklerini tüm detaylarıyla sundu.

Samsung, yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından Galaxy S10 ailesini tanıttı ve diğer üreticiler, Mobil Dünya Kongresi’ndeki şovlarını gerçekleştirdiler. Bu durum, akıllı telefon pazarında gözlerin, Çinli akıllı telefon üretici Huawei’ye çevrilmesine neden oldu.

Huawei, 26 Mart tarihinde Paris’te düzenleyeceği lansman etkinliği ile yeni amiral gemileri P30 ve P30 Pro modellerini tüketicilerin beğenisine sunacak. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Huawei P30 ikilisinin hem tasarım hem de donanım özelliklerini ortaya çıkarmış durumda.

Tasarımla başlamak gerekirse Huawei P30 ailesi, geçtiğimiz yılki Huawei amiral gemilerinin aksine damla çentikli bir tasarım benimseyecek. Ekranın altında bulunan çerçeveyi de önemli derecede incelten şirket, Galaxy S10 ile rekabet edebilecek bir ekran/gövde oranı sunacak.

Ayrıca ‘Pro’ modelin kenarları hafif kavisli bir yapıya sahip olacak. Kavisli ekran, cihazın çok daha premium bir görüntüye sahip olmasını sağlıyor olsa da düz ekran sevenler için eksi bir nokta olarak düşünülebilir.

Sızıntıya göre Huawei P30 Pro, daha önceki söylentilerde olduğu gibi dört arka kameraya değil, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kameralardan birincil olanı standart RGB sensör olacak. P20 Pro’da monokrom olan ikincil kamera ise P30 Pro’da geniş açılı sensör olarak karşımıza çıkacak.

Paylaşılan görsellerde üçüncü kameranın kare şeklinde olduğu açık bir şekilde görünüyor. Bu da Huawei P30 Pro’nun Oppo tarafından bu ayın başlarında tanıtılan 10x optik yakınlaştırma teknolojisine benzer bir teknoloji sunacağını gösteriyor.

Üçlü kamera modülünün hemen sağında çift tonlu LED flaşı görüyoruz. LED flaşın altında ise lazer otomatik odaklama birimi bulunuyor. Bu iki donanımın altında ise bir Time-of-Flight (ToF) sensör yer alıyor. Bu sensör, ortamın üç boyutlu olarak haritalandırılmasını sağlarken, bokeh efektinde nesenin, arka plandan çok daha iyi ayrılmasını sağlıyor.

Şu anda DxOmark sıralamasında P20 Pro, Mate 20 Pro ve Galaxy S10 zirvede bulunuyor. P30 Pro’nun kamera performansı ile bu üç cihazı geride bırakıp bırakmayacağı merak konusu.

Teknik özellikler noktasına baktığımızda cihazların Mate 20 Pro’dan çok fazla ayrılacağı düşünülmüyor. Her iki cihaz da Kirin 980 işlemcisinden güç alacak. Pro modelde 8 GB, standart modelde ise 6GB RAM olacağı düşünülüyor. Batarya noktasında baktığımızda ise 4200mAh bataryaya sahip olan P30 Pro, Galaxy S10+ ile benzer bir değer sunarken, 3500mAh bataryası olan P30, Galaxy S10 ile benzer değere sahip. Hangi cihazların daha iyi pil performansı sunduğunu görmek ilginç olacak.