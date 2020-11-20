Redmi Note 9 Pro 5G, Geekbench Testlerinde Görüldü

Redmi'nin yaklaşmakta olan telefonu Note 9 Pro 5G, Geekbench aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Yapılan işlemci testlerine göre bu akıllı telefon, tek çekirdekli işlemlerde 645, çok çekirdekli işlemlerde 1963 puan aldı. Redmi'nin yeni telefonu, Note 9 5G ile birlikte, 26 Kasım'da piyasaya sürülecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından desteklenen Redmi'nin yeni telefonu, Geekbench aracılığıyla ortaya çıktı. "Redmi Note 9 Pro 5G" olarak isimlendirilecek olan bu telefon, aslında yeniden yapılandırılmış bir Xiaomi Mi 10T Lite olacak. Redmi'nin yeni akıllı telefonu, "Redmi Note 9 Pro 5G" olarak isimlendirilen ikinci bir model ile birlikte 26 Kasım'da Çin'de piyasaya sürülecek.

Geekbench'te yer alan bilgilere göre M2007J17C kodlu Redmi Note 9 Pro 5G, Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden güç alacak. 8 GB RAM ile desteklenecek bu güce Android 10 işletim sistemi eşlik edecek. Adreno 619 GPU'nun yer aldığı telefon, Geekbench'teki testlerde tek çekirdekli işlemler için 645, çok çekirdekli işlemler içinse 1963 puan almayı başardı.

İşte Redmi Note 9 Pro 5G'nin Geekbech sonuçları

Daha önce TENAA'da listelenen ve güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılara göre Redmi Note 9 Pro 5G, 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip 6,67 inç büyüklüğünde delikli bir LCD ekranla gelecek. Telefonun arka kısmında ise 108 MP ana kameranın yer alacağı söyleniyor. Ayrıca bu akıllı telefonun 33 watt hızlı şarj desteği sunan 4.820 mAh kapasiteli bir bataryası bulunacak.

Bu arada, yine sızıntılar kapsamında Redmi Note 9 5G'nin de bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Buna göre telefon, 6,53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan delikli bir ekranla gelecek. MediaTek Dimensity 800U veya MediaTek Dimensity 720 işlemciden güç alacak telefonun 48 MP ana arka kamera, 13 MP de ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Tüm bu detaylar, Redmi'nin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği etkinlikte gün yüzüne çıkacak.