Redmi K30S Ultra, 1 Dakika İçinde 100 Bin Adet Sattı

Xiaomi destekli Çinli akıllı telefon üreticisi Redmi'nin yeni amiral gemisi modeli K30S Ultra, satışa çıktığı ilk 1 dakika içerisinde 100 bin adet sattı. Kasım kampanyası nedeniyle indirimli fiyattan satışa sunulan akıllı telefon, piyasadaki en ucuz Snapdragon 865'li akıllı telefon olma unvanına sahip.

Xiaomi'nin alt markası olarak bildiğimiz Redmi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu K30S Ultra bu sabah anavatanı Çin'de satışa çıktı. Telefonun satışa çıkmasından hemen sonra Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Akıllı Telefon Departmanı Başkanı Zeng Xuezhong, cihazın tüm platformlarda bir dakika içerisinde 100.000 adetten fazla sattığını açıkladı.

Yayınlanan poster, cihazın Xiaomi mağazalarının yanı sıra JD.com, Tmall ve Suning'de satışa çıktığını gösteriyor. 1 Kasım'la birlikte başlayan Double Eleven etkinlikleri kapsamında Redmi K30S Ultra, 2.599 yuan (3.241 TL) yerine 2.299 yuanlık (2.867) indirimli fiyatla satışa sunuluyor. Bu nedenle K30S Ultra, şu anda Snapdragon 865'li en ucuz amiral gemisi olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Redmi K30S Ultra neler sunuyor?

Geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan Redmi K30 Ultra ile kıyaslandığında K30S Ultra, 144 Hz LCD bir ekranla geliyor. 6,67 inç büyüklüğündeki bu ekranda FHD+ çözünürlük sunan akıllı telefon, donanım kısmındaysa LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 flaş depolama desteğine sahip.

Kamera tarafındaysa ön tarafta 20 MP, arka taraftaysa 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açı + 5 MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Kutusundan MIUI 12 ile birlikte çıkan cihazda ayrıca 5.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor.

Redmi K30S Ultra teknik özellikleri: