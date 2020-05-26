Yeni bir lansman etkinliği düzenleyen Redmi, yeni akıllı televizyonu "Smart TV X"i duyurdu. 4K çözünürlük sunan televizyon, 3 farklı boyuta sahip. Redmi'nin açıklamalarına göre farklı TV seçenekleri arasında ekran boyutu dışında bir fark bulunmuyor.

Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, son dönemlerin popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra diğer tüketici elektroniği ürünleriyle de ön plana çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi yeni bir etkinlik düzenleyen Redmi, uygun fiyatlı 5G telefonları 10X ve 10X Pro'nun yanı sıra yeni televizyonu "Smart TV X"i de resmen duyurdu.

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre Smart TV X serisi üç farklı boyutta olacak. Bu boyutlar 50 inç, 55 inç ve 65 inç olarak karşımıza çıkıyor. Redmi'nin yeni akıllı televizyonları arasında sadece boyut farkı bulunurken diğer tüm özellikler birebir aynı olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz hemen, Redmi'nin yeni akıllı televizyonlarının teknik özelliklerine derinlemesine bakalım.

Redmi Smart TV X tasarımı

Redmi'nin yeni akıllı televizyonları 4K çözünürlük sunuyor. NTSC renk kodlama sisteminin yüzde 85'ine sahip olan televizyonlar, daha iyi bir deneyim sunabilmek için minimal boyutlarda çerçevelere sahip ve bu durum, televizyonların yüzde 97 ekran gövde oranına sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca Redmi, yeni akıllı televizyonunun daha şık görünebilmesi metal çerçeveler kullanmayı tercih etmiş.

Akıllı televizyonların üzerinde en fazla durulan özelliklerinden bir tanesi de ses sistemi. 4 adet 12.5 wattlık hoparlörlere sahip olan televizyonlar, subwoofer, Dolby Audio ve DTS-HD gibi üstün ses teknolojileri sunuyor. Ayrıca Redmi Smart TV X serisi 60 Hz akıllı hareket dengeleme teknolojisine (MEMC) sahip.

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre Smart TV X modelleri 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Ayrıca bu akıllı televizyonlar, sesle kontrol sağlamak için birkaç adet mikrofona da sahip. Dilerseniz şimdi de Redmi'nin yeni akıllı televizyonlarının fiyatlarına yakından bakalım.

Redmi Smart TV X fiyatı