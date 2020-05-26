Redmi 10X ve Redmi 10X Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Redmi, orta segmentte rekabeti iyice kızıştıracak yeni 5G destekli akıllı telefonları Redmi 10X ve Redmi 10X Pro'yu özelliklerine göre uygun denebilecek fiyatlarla tanıttı. Redmi 10X serisi, çift SIM kartlı 5G desteği ile fazlasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Çin'de gerçekleştirdiği lansmanla Redmi 10X serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Redmi 10X ve Redmi 10X Pro modelleri, 5G destekli MediaTek yonga seti barındıran ilk Redmi akıllı telefonlar olarak geldi.

Redmi 10X ve 10X Pro'nun her ikisi de HDR 10+ destekli, 20:9 en boy oranı ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6.57 inç AMOLED FHD+ ekranla geliyor. Cihazlar, Redmi Note 9 Pro'ya benzer şekilde damla çentikli ekrana ve arkada kare şeklinde konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumuna sahip. Ayrıca Android 10 tabanlı MIUI 12 yazılımı, 4.520 mAh batarya, 33W'a kadar hızlı şarj desteği ve ekran içi parmak izi tarayıcı da var.

Redmi 10X serisi, MediaTek Dimensity 820 ile çift SIM'de 5G desteği sunuyor

Redmi 10X ve 10X Pro akıllı telefonlar, Mali-G57 GPU, sıvı soğutma teknolojisi ve Mi Game Turbo 2.0 tarafından desteklenen 8 çekirdekli 2.6 GHz MediaTek Dimensity 820 yonga seti ile özellikle oyunlarda yüksek performans vadediyor. MediaTek'in 7 nm üretim sürecine dayanan Dimensity 820, her iki SIM'de de yüksek hızlı internet desteği sunabilen entegre 5G modeme sahip.

İki telefon arasındaki fark, kamera ve hızlı şarj teknolojisinde ortaya çıkıyor. Redmi 10X Pro, 48 MP birincil sensör, 8 MP geniş açılı lens, OIS ve 30x zoom özellikli 8 MP telefoto lens ve 5 MP makro lensten oluşan dörtlü arka kamera sistemine sahip. Ekranın üst kısmındaki damla çentikte ise 20 MP selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca Redmi 10X Pro'da 33 W hızlı şarj desteğine sahip 4.520mAh batarya yer alıyor.

Redmi 10X serisi, fiyatıyla orta seviyede 5G rekabetini artıracak

Redmi 10X ise 30 MP telefoto lensinden yoksun ve yine 48 MP dörtlü arka kamerayla geliyor. Telefonun ön kamerasının 20 MP yerine 16 MP olduğu görülüyor. Ayrıca 4.520 mAh batarya burada 22.5W hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Telefonlar suya ve toza karşı IP53 sertifikasıyla korunuyor.

Redmi 10X ve Redmi 10X Pro fiyatı

Redmi 10X'in 6 GB RAM/64 GB depolama seçeneği 224 dolar, 6 GB RAM/128 GB depolama seçeneği 252 dolar, 8 GB RAM/128 GB depolama seçeneği 294 dolar ve 8 GB RAM/256 GB depolama seçeneği 336 dolar olarak fiyatlandırıldı. Pro modelinin fiyatları ise 8 GB/128 GB modeli için 322 dolar ve 8 GB/256 GB modeli için 364 dolar olarak belirlendi.

Redmi 10X'in özellikleri:

Ekran: 6.57 inç AMOLED FHD+ panel, 2.400x1.080p çözünürlük, HDR 10+, 20:9 en boy oranı, 60Hz yenileme hızı

6.57 inç AMOLED FHD+ panel, 2.400x1.080p çözünürlük, HDR 10+, 20:9 en boy oranı, 60Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 820

MediaTek Dimensity 820 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 64/128/256 GB

64/128/256 GB Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 8 MP + 5 MP dörtlü kamera (telefoto lens yok)

48 MP + 8 MP + 8 MP + 5 MP dörtlü kamera (telefoto lens yok) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.520 mAh

4.520 mAh Bağlantı: Çift bantlı 5G, USB Type-C, 3.5 mm jak

Çift bantlı 5G, USB Type-C, 3.5 mm jak İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12

Redmi 10X Pro özellikleri: