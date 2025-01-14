Redmi Turbo 4 serisinin yeni üyesi olacak olan Redmi Turbo 4 Pro'ya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni Turbo 4 Pro modeliyle çıtayı daha da yükseltmeye hazırlanıyor. iPhone 16'ya benzerliğiyle dikkat çeken Redmi Turbo 4’ün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra şimdi de aynı serinin Pro varyantının teknik detayları ortaya çıkmaya başladı.

Teknoloji sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station (DCS), Redmi Turbo 4 Pro’nun Snapdragon 8s Elite işlemciyle geleceğini belirtti. Qualcomm'un en yeni işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8s Elite, temelde orta segment telefonlarda kullanılmak üzere üretilmişti.

Bu yeni işlemci, 3.21 GHz maksimum saat hızı ve Adreno 825 GPU ile kullanıcılarına yüksek performans sunmayı vadediyor. Turbo 4 Pro da bu yeni nesil işlemciyi kullanan ilk telefonlardan biri olacak.

Sızıntılara göre telefon, kapasitesi “7 ile başlayan” bir pile sahip. Daha önce gündeme gelen söylentilerde bu kapasitenin yaklaşık 7.500 mAh olabileceği belirtilmişti. Bu da standart Turbo 4’te yer alan 6.550 mAh pile kıyasla büyük bir artış olacağıa anlamına geliyor.

Redmi Turbo 4 Pro özellikleri

Ekran 1.5K düz AMOLED ekran İşlemci Snapdragon 8s Elite, 3.21 GHz saat hızı,

Adreno 825 GPU RAM Bilinmiyor Depolama Bilinmiyor Arka Kamera Bilinmiyor Ön Kamera Bilinmiyor Pil 7.500 mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2 Kalınlık ve Ağırlık 8.1 mm, 203 gram

Redmi Turbo 4 Pro ne zaman çıkacak?

Redmi Turbo 4 Pro’nun Nisan 2025’te tanıtılması bekleniyor. Ayrıca telefonun küresel pazarda POCO F7 olarak piyasaya sürüleceği de söylentiler arasında. Şimdilik bu yeni modelin fiyatlandırmasına dair bir bilgi yok.