Tasarımının sızmasıyla iPhone 16'ya olan benzerliği gündeme gelen Redmi Turbo 4, Çin'de resmî olarak tanıtıldı.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Redmi Turbo 4, çığır açan özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla resmî olarak tanıtıldı. Özellikle iPhone 16'ya benzerliğiyle dikkat çeken tasarımı, güçlü donanımı ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken telefon şimdiden Çin'de gözde bir model hâline geldi.

Redmi Turbo 4, cam gövde ve plastik yan çerçeve ile modern bir görünüm sağlarken, arka kısmında iPhone 16 tarzı bir kamera ünitesine yer veriyor. Arka tarafta 50MP Sony LYT6600 ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı lens yer alırken, selfie tutkunları için ise 20MP ön kamera bulunuyor.

Önde ise 6,67 inç LTPS OLED ekran kullanıcıları karşılıyor. Bu ekran; FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+ desteği ve 3200 nit’e kadar parlaklık sunuyor. Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass 7i korumasına da sahip.

Redmi Turbo 4'e gücünü sağlayan işlemci ise Dimensity 8400 Ultra olarak belirlenmiş. MediaTek’in en yeni mimarisine dayanan bu işlemci, amiral gemisi seviyesindeki Dimensity 9400 ile aynı yapıya sahip. Telefon, 90W hızlı şarj destekli 6.550 mAh pil ile de uzun süreli kullanım imkânı sunuyor.

Redmi Turbo 4 özellikleri

Ekran 6,67 inç LTPS OLED, FHD+ çözünürlük,

120Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8400 Ultra RAM 12 GB/16 GB Depolama 256 GB/512 GB Arka Kamera 50MP Sony LYT6600 ana kamera,

8MP ultra geniş açılı lens Ön Kamera 20MP Pil 6.550 mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2

Redmi Turbo 4 fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 12 GB + 256 GB 1999 yuan (yaklaşık 274$) 16 GB + 256 GB 2199 yuan (yaklaşık 301$) 12 GB + 512 GB 2299 yuan (yaklaşık 315$) 16 GB + 512 GB 2499 yuan (yaklaşık 342$)

Yalnızca Çin'e özel olarak piyasaya sürülen Redmi Turbo 4'ün gelecekte global pazarda da yer alıp almayacağı şimdilik belirsiz.