Rekabet Kurumu, yemek teslimat platformu Yemeksepeti'ne soruşturma başlattığını açıkladı. Yemeksepeti, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal etmiş olabilir.

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en popüler hızlı yemek teslimatı platformlarından Yemeksepeti'ne soruşturma başlattığını açıkladı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre Yemeksepeti, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal etmiş olabilir.

Yapılan açıklamaya göre Rekabet Kurulu, 07.03.2024 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantıda Yemeksepeti'nin yasa ihlalinde bulunmuş olabileceğini tespit etti. Hâl böyle olunca da Yemeksepeti'ne soruşturma başlatılmasına karar verildi. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.

Rekabet Kurumunun açıklaması:

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.



Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.03.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-12/211-M sayı ile karar vermiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddesi ne diyor?