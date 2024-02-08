Renault, Captur ve Austral arasında yer alacak yepyeni C-SUV modeli Symbioz'u duyurdu. Bu yıl içinde tanıtılacak araçtan ilk detaylar da paylaşıldı.

Ülkemizdeki en popüler otomobil markalarından biri olan Renault, bugün yepyeni bir model geliştirdiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre C-SUV türünde olacak otomobil, kökeni antik Yunancada “birlikte yaşamak” anlamına gelen “symbiosis”e dayanan “Symbioz” ismiyle anılacak.

Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtacak Symbioz, Captur ve Austral modellerinin arasında bir kompakt bir aile SUV'u olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, Symbioz’u henüz tam olarak tanıtmasa da bazı detayları ve bir teaser videoyu bizlerle buluşturdu.

145 beygir gücü üreten E-Tech hibrit motorla gelecek

Aracın tam tasarımı paylaşılmadı ancak siluetinin göründüğü görüntüler geldi. Bu görüntülere baktığımızda yeni kompakt SUV’un sportif ve güçlü bir tasarımla gelebileceği anlaşılıyor. Ayrıca geniş bir araç olduğunu da görebiliyoruz. Renault’ya göre otomobil 4,41 metre uzunluğa ve 1,5 ton ağırlığa sahip. Bu da Austral’den 10 cm daha kısa, Captur’dan 18 cm daha uzun olduğu anlamına geliyor.

Renault, C segmentindeki şimdiye kadarki en kompakt hibrit otomobili olarak tanımladığı Symbioz’un en iyi teknolojilerle donatılacağını söylüyor. Buna örnek olarak ise tek bir dokunuşla opak hâle gelen Solarbay panaromik cam tavanı ve E-Tech hibrit motoru veriyor. Bu motorun 145 beygir gücü üreteceğini belirtelim.

Renault Symbioz modeliyle ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Aracın resmî tanıtımı bu yılın bahar aylarında gerçekleştirilecek. Fiyatını ve tüm özelliklerini o zaman öğreneceğiz.

Renault’nun Symbioz için paylaştığı teaser video:

Renault modellerinin Türkiye’deki güncel fiyatları için: