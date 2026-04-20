Kendi Kendine Giden Otomobillere Bir Adım Daha Yaklaştık: Renkleri Görebilen İlk LiDAR Sensör Duyuruldu

LiDAR teknolojisinde ezber bozan bir gelişme yaşandı. Hesai, dünyanın ilk tam renkli LiDAR çipini tanıttı. “Picasso” adlı bu çip sayesinde otonom araçlar artık sadece mesafeyi değil, renkleri de algılayabilecek.

Otonom araç teknolojileri yıllardır gelişiyor ama kritik bir eksik hep vardı: LiDAR sensörleri renk göremiyordu. Yani araçlar çevreyi üç boyutlu olarak algılasa da trafik ışığının kırmızı mı yeşil mi olduğunu anlamak için kameralara ihtiyaç duyuyordu.

İşte bu noktada sahneye çıkan Hesai, oyunun kurallarını değiştirebilecek bir hamle yaptı. Şirket, “Picasso” adını verdiği yeni nesil çipiyle birlikte LiDAR’ın artık renk de algılayabildiğini resmen duyurdu.

Artık sadece “görmüyor”, ne gördüğünü de anlıyor

Görüntü yapay zeka ile Türkçeye çevrilmiştir.

Klasik LiDAR sistemleri çevreyi lazerle tarar ve ortaya bir 3D nokta bulutu çıkarır. Ancak bu veri çoğu zaman “şekil + mesafe” ile sınırlıdır. Yani sistem bir nesnenin orada olduğunu bilir ama onun tam olarak ne olduğunu anlamakta zorlanır.

Yeni nesil renkli LiDAR ise bu durumu tamamen değiştiriyor. Artık araçlar:

Trafik ışığının rengini doğrudan algılayabiliyor

Yol çizgilerini çok daha net ayırt edebiliyor

Trafik tabelalarını yorumlayabiliyor

Kısacası araç sadece “görmüyor”, gördüğünü anlamaya başlıyor.

Kamera + LiDAR birleşimi gibi çalışıyor

Hesai’nin geliştirdiği sistemin en kritik farkı, aslında iki farklı teknolojiyi tek noktada birleştirmesi. Bugüne kadar:

Kamera → renk ve görüntü

LiDAR → mesafe ve derinlik

için kullanılıyordu. Yeni sistem ise bu iki görevi tek başına üstlenebiliyor.

Üstelik teknik tarafta da oldukça iddialı:

4K seviyesinde renkli 3D veri üretebiliyor

üretebiliyor 4.320 lazer kanalına kadar destek sunuyor

destek sunuyor Tek sensörde hem renk hem derinlik verisi sağlayabiliyor

Bu da araç üreticileri için daha az sensör, daha fazla verimlilik anlamına geliyor.

Otonom araçlar için kritik kırılma olabilir

*Renkli görebilen LiDAR sensörün dünyayı görme şekli.

Bu gelişme küçük gibi görünse de aslında otonom sürüş için oldukça büyük bir adım. Çünkü sistemlerin en çok zorlandığı konulardan biri, karmaşık şehir içi senaryoları doğru yorumlamak.

Renk bilgisi doğrudan sensörden geldiğinde:

Tepki süreleri kısalabilir

Hata payı azalabilir

Sistemler daha güvenilir hâle gelebilir

Özellikle trafik ışıkları ve tabelalar gibi hayati unsurlar söz konusu olduğunda, bu fark doğrudan güvenliğe yansıyabilir.