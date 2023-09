Sevilen animasyon dizisi Rick and Morty'nin filminin geleceği açıklandı. Yapımcı Dan Harmon, yapımla ilgili şimdilik detay vermedi. Ayrıca Rick and Morty'nin 7. sezonu için ilk fragman da yayınlandı.

İlk kez 2013 yılında yayınlanan ve dünyanın dört bir yanından büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başaran animasyon dizisi Rick and Morty ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin yaklaşmakta olan yedinci sezonu için ilk fragman yayınlandı. Ayrıca dizinin yapımcısı Dan Harmon ile yapılan bir röportajda, sevilen animasyon ile ilgili önemli bir açıklama da geldi.

Rick and Morty, alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin olağanüstü maceralarını anlatan eğlenceli bir animasyon. Bu da seyircilerin Rick and Morty'ye büyük ilgi göstermesini sağladı. Hatta hayranlar, çok uzun zamandır Rick and Morty için bir film de bekliyorlar. The Hollywood Reporter'a konuşan Dan Harmon, milyonlarca hayranın beklediği o bombayı nihayet patlattı. Rick and Morty'nin filmi geliyor.

Filmle ilgili detaylar bilinmiyor

Dan Harmon'un The Hollywood Reporter ile yaptığı uzun röportajda, filmin çıkış tarihi ve konusu ile ilgili bilgi verilmiyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Rick and Morty 7. sezon için yayınlanan fragman:

Rick and Morty 7. sezon yayın tarihi:

Fragmanda da görebileceğiniz üzere, Rick and Morty'nin 7. sezonu 15 Ekim'de seyirci ile buluşacak.