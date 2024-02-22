Riot Games, şimdiye kadar "Project L" ismi verilen dövüş oyununun "2XKO" isimli olacağını açıkladı. Oyundan bir fragman da geldi.

En çok League of Legends ile tanıdığımız Riot Games, yeni oyunlar geliştirmeye devam ediyor. Şirketin “Project L” olarak bilinen gizemli bir oyun geliştirdiği bir süredir biliniyordu. Bu oyun bugün resmen duyuruldu.

Oyun devi, yeni yapımın adının "2XKO" olacağını ifade etti. Dövüş türünde olacak oyundan bir fragman da paylaşıldı.

2XKO fragmanı

2XKO nasıl bir oyun olacak?

2XKO, League of Legends’ın “Runeterra” dünyasında geçen bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkacak. İkonik şampiyonların yer aldığı yapımda gelişmiş dövüş mekanikleri, her yaştan oyuncunun rahatça kavrayabileceği kontroller göreceğiz. 2XKOTM, ayrıca LoL evreni için yeni bir topluluk sunacak.

2XKO; PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için ücretsiz olarak sunulacak. Çıkış tarihi hakkında kesin bir açıklama yok ancak şirket, 2025 yılının hedeflediğini aktardı.