Riot Games'in League of Legends evreninde geçen ve şimdiye kadar hiç duyurulmayan bir oyunu iptal ettiği öne sürüldü. İddiaya göre bu oyun, LoL karakterlerini içeren Super Smash Bros. tarzı bir platform dövüş oyunu olacakmış.

Riot Games, League of Legends’tan Valorant’a kadar çıkardığı yapımlarla dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alıyor. Dev firmanın yeni projeler üstünde de çalıştığını duyuyorduk. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

ReaderGrev’den Mikhail Klimentov, Riot’un League of Legends evreninde geçen ve hiçbir zaman duyurulmayan bir oyun geliştirdiğini ortaya çıkardı. İsmi belli olmayan bu oyunun duyurulmadan iptal edildiğini de ekledi.

Pool Party kod adlı oyun, Super Smash Bros. tarzı bir dövüş oyunu olacakmış

İddiaya göre bu oyun şirket içinde Pool Party kod adıyla yerini alıyormuş. League of Legends evreninde geçeceği ve buradan tanıdık karakterler içereceği de gelen bilgiler arasında. Türü ise platform dövüş oyunu olacakmış.

Nintendo’nun Super Smash Bros.’una benzeyen bir yapım olduğu. Super Smash Bros., farklı Nintendo serilerini bir araya getiren platform ve dövüş türlerinde bir yapımdı. Muhtemelen Riot’ın oyunu da LoL karakterlerini içeren bu tarz bir oyun olacaktı.

Oyunun iptali hakkında nedenler de paylaşıldı. Buna göre Warner Bros.’un süper kahramanlı dövüş oyunu Multiversus’un başarısız olması Riot’ın bu kararı vermesinde etkili olmuş. Ne de olsa benzer türden oyunlar. Aynı zamanda şirketin, Super Smash Bros.’a rakip bir oyuna gerek olmadığını düşünmesi de iptal edilmesinde rol almış. Oyunda 70-80 civarı çalışanın çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Bu kişilerin yarısı başka projelere aktarılırken diğer yarısı ise şirket için farklı pozisyonlara başvurmuşlar.

İddianın ne kadarının doğru olduğunu bilmiyoruz. Şirket zaten League of Legends dünyasında geçen bir dövüş oyunu çıkaracak. Birkaç ay önce Project L olarak bilinen bu oyunun 2XKO ismine sahip olacağı ve 2025’te geleceği açıklanmıştı. Böyle büyük bir oyun zaten gelecekken yine LoL temalı tamamen ayrı bir dövüş oyununa ne kadar gerek olduğu soru işareti. Yani Riot muhtemelen mantıklı bir karar alarak diğer oyunu rafa kaldırmış.