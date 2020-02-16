Dünya çapında bir fenomen olan Geleceğe Dönüş serisinin başrollerinde Iron Man olarak tanıdığımız Robert Downey Jr. ve Spider-Man rolüyle karşımıza çıkan Tom Holland yer alsaydı nasıl gözükürdü? Bu sorunun cevabını bir deepfake videosu veriyor.

Son yılların en çok konuşulan konularından birisi de deepfake. Bu yöntemde kişilerin sesleri ve görüntüleri videolara aktırabildiği gibi sistemler, hiç var olmamış yüzler ya da sesler de üretebiliyor.

Pek çok kişi, bu teknolojinin olumsuz yanlarına odaklansa da bazı kişiler, deepfake’i eğlence için kullanıyor ve ortaya çok ilgi çekici eserler çıkıyor. Örneğin birazdan izleyeceğiniz videoda klasik bir filmde alışılmadık oyuncularla karşılaşıyoruz.

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YouTube kullanıcısı EZRyderX47, 1985 yapımı klasik film Back to the Future(Geleceğe Dönüş) filminde başrol oyuncuları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox’un yerine Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız Tom Holland ve Robert Downey Jr.’ı yerleştirdi.

İki aktör, Marvel Sinematik Evreni (MCU) içerisinde de Spider-Man ve Iron Man’i canlandırmıştı. MCU’da iki aktörün canlandırdığı karakterler arasında bir nevi baba oğul ilişkisi kurulmuştu.

Deepfake’i daha önce de farklı aktörleri farklı filmlere yerleştirmek için kullananlar olmuştu. Bunlardan en popüleri ise Jim Carrey’li The Shining videosuydu. Görünüşe göre gelecekte bol bol deepfake videoları ortaya çıkacak.

Deepfake nedir?

Deepfake, makine öğrenmesinin bir türü olarak karşımıza çıkıyor. YouTube’da pek çok örneği bulunan bu teknolojide bilgisayarlar, daha önceki videolardan yararlanarak dudak hareketlerini, mimikleri ve yüz karakteristiklerini öğreniyor. Daha sonra da hâlihazırda hakkında detayları öğrendikleri başka yüzlerle seçilen yüzleri değiştirebiliyor.

Deepfake’in kötü amaçla kullanıldığı da oluyor. Bu nedenle de oldukça sıkı kurallar koyulmuş durumda. Ayrıca pek çok firma, deepfake içeriklere karşı doğrulama teknolojileri geliştirmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Tom Holland ve RDJ’li Geleceğe Dönüş videosu: