Twitter, Deepfake İçeriklere Karşı Savaş Açtı

Deepfake kavramı, son yıllarda özellikle ünlülerin kabusu oldu. Art niyetli kişiler, deepfake ile ünlülerin sosyal medyadaki fotoğraflarını pornografik görüntülere montajlıyor. Twitter ise, bu tür sahte içeriklerle başa çıkmanın yolunu açıkladı.

Ünlü simaların yüzleri kullanılarak oluşturulan sahte erotik içerikler, sosyal medyanın en büyük psikolojik şiddetlerinden birisi. Sanal ortamlara atılan normal fotoğrafların sahte yetişkin içeriklere montajlanması yüzünden mağdur olan kişi sayısı oldukça fazla. Ünlü isimlerin korkulu rüyası olan deepfake, bugüne kadar birçok kişiyi mağdur etti. İvana Trump, Emma Watson, Kate Middleton gibi ünlüler, acımasız deepfake içerikleri ile karşı karşıya kalan isimlerden sadece bazıları.

Deepfake'in gittikçe daha kolay uygulanabilir bir yöntem haline gelmesi, tüm sosyal medya kullanıcıları için birer tehdit unsuru. Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal medya sitelerinin “deepfake” içeriklerle başı dertte. Bu konuda bir adım atmaya karar veren Twitter, 5 Mart’tan itibaren sahte ya da üzerinde oynama yapılmış içerikleri yayınlamama kararı aldı. Twitter, sahte içeriklerle başa çıkmak için özel bir yazılım geliştirdiklerini bildirdi.

Twitter'ın yeni Deepfake uygulaması 5 Mart’ta başlayacak

Twitter, sahte ya da yanıltıcı paylaşımlar için içerik sahibine uyarı yapılacağını söyledi. Twitter'ın güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Del Harvey, “İşimizin bir parçası, insanları Twitter'da korumak için ortaya çıkan her türlü sorunu ve davranışı yakından takip etmek. Hedefimiz, insanlara Twitter'da karşılaştıkları belirli medya türleri hakkında daha fazla bağlam ve gördükleri hakkında bilinçli kararlar verebilmelerini sağlamak.” diyerek bu konuda kararlı olduklarını belirtti.

Twitter, üzerinde oynama yapılmış bir içerik fark ettiği zaman, tweet ile ilgili sistem üzerinden bazı işlemler gerçekleştiriyor. Sistem, tweeti yanıltıcı olarak algılayıp, kullanıcıları uyarabiliyor, kullanıcıların retweetlemelerini engelleyebiliyor ya da öneri motorunda görünürlüğünü azaltabiliyor. Sistem aynı zamanda içeriği silme yetkisine de sahip. Uygulama yürürlüğe girdikten sonra Twitter, paylaşımların kullanıcılara zarar verip vermediğini, hangi paylaşımların kullanıcı deneyimini riske attığını ve hangi paylaşımların sahte olduğunu anlamaya başlayacak.

Twitter'ın sahte içerikleri didik didik arayacağı yeni sistemi, 5 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece deepfake içeriklerinin en azından Twitter'da viral olması engellenmiş olacak.