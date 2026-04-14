Roblox, Türkiye'ye Geri mi Dönüyor? Roblox Yetkilisinden Açıklama Geldi!

Roblox’un Global Kamu Politikaları Başkanı Nicky Jackson Colaco, oyunun ülkemizdeki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Roblox, Türkiye'ye Geri mi Dönüyor? Roblox Yetkilisinden Açıklama Geldi!
Barış Bulut

Türkiye’de uzun süredir erişime kapalı olan Roblox için bugün umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Roblox'un yeni yaşa özel hesap sisteminin tanıtılmasının ardından şimdi de şirketin üst düzey bir yetkilisinden önemli bir açıklama geldi.

Roblox, Türkiye'ye Geri mi Dönüyor? Roblox Yetkilisinden Açıklama Geldi!
Erişim engeli yakında kalkabilir

Roblox’un Global Kamu Politikaları Başkanı Nicky Jackson Colaco, Türkiye ile yürütülen görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini belirtti.

"Türkiye’de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK ile yürüttüğümüz diyaloglar oldukça verimli geçti. Güvenlik sistemlerimizi Türkiye’deki otoritelerin beklentilerine göre geliştirdik. Türkiye'deki geliştirici ve oyuncu topluluğuna en güvenli şekilde dönmeyi dört gözle bekliyoruz."

Roblox, 7 Ağustos 2024’te çocuk güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle Türkiye’de erişime engellenmişti. O tarihten bu yana platformun yeniden açılıp açılmayacağı hâlâ merak konusu.

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

378 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

378 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[7-23 Nisan] Toplam Değeri 18 Bin TL'yi Aşan 18 Oyun Xbox Game Pass'e Geliyor

[7-23 Nisan] Toplam Değeri 18 Bin TL'yi Aşan 18 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

