Roblox, Türkiye'ye Geri mi Dönüyor? Roblox Yetkilisinden Açıklama Geldi!

Roblox’un Global Kamu Politikaları Başkanı Nicky Jackson Colaco, oyunun ülkemizdeki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de uzun süredir erişime kapalı olan Roblox için bugün umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Roblox'un yeni yaşa özel hesap sisteminin tanıtılmasının ardından şimdi de şirketin üst düzey bir yetkilisinden önemli bir açıklama geldi.

Erişim engeli yakında kalkabilir

Roblox’un Global Kamu Politikaları Başkanı Nicky Jackson Colaco, Türkiye ile yürütülen görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini belirtti.

"Türkiye’de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK ile yürüttüğümüz diyaloglar oldukça verimli geçti. Güvenlik sistemlerimizi Türkiye’deki otoritelerin beklentilerine göre geliştirdik. Türkiye'deki geliştirici ve oyuncu topluluğuna en güvenli şekilde dönmeyi dört gözle bekliyoruz."

Roblox, 7 Ağustos 2024’te çocuk güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle Türkiye’de erişime engellenmişti. O tarihten bu yana platformun yeniden açılıp açılmayacağı hâlâ merak konusu.