Ülkemizde Yasaklı Olan Roblox'a Yaşa Özel Hesap Sistemi Geliyor: İşte Yeni Hesap Türleri!

Roblox CEO'su David Baszucki, Haziran ayında yaşa dayalı yeni hesap türlerinin kullanıma sunulacağını açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan ve ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Roblox, küçük yaştaki kullanıcıların güvenliği konusunda önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirketin CEO’su David Baszucki, yaptığı açıklamada, yaşa dayalı iki yeni hesap türünün Haziran ayında devreye alınacağını duyurdu.

Yeni sistemle birlikte 5–8 yaş arası çocuklar için “Roblox Kids”, 9–15 yaş arası kullanıcılar için ise “Roblox Select” hesapları otomatik olarak atanacak. Bu atama, platformun daha önce zorunlu hâle getirdiği yüz tanıma tabanlı yaş doğrulama sistemi sayesinde yapılacak.

Roblox Kids (9 yaşa kadar oyuncular)

Minimal ve hafif yetişkinlik etiketli oyunlara erişim.

Tüm iletişim varsayılan olarak devre dışı. Ebeveynler sohbeti etkinleştirebilir ancak bu, 13 yaş altı kullanıcılarla sınırlı kalacak. Parti sohbeti kullanılamayacak.

Belirgin mavi bir arka plan.

Roblox Select (9-15 yaş arası oyuncular)

Minimal, hafif ve orta yetişkinlik etiketine sahip oyunlara erişim.

9-12 yaş için, kullanıcılar deneyim sohbetini görebilecek ancak ebeveyn oyunda sohbet kullanımına izin vermedikçe varsayılan olarak etkin olmayacak. İzin verilmesi durumunda, 16 yaş altı kullanıcılarla sohbet edebilecekler. Ebeveyn onayı aldıktan sonra parti sohbeti de kullanabilecekler. Ebeveynler bunu devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacaklar.

13-15 yaş için, sohbet varsayılan olarak etkin, metin ve sesli sohbet seçenekleri de mevcut. Kullanıcılar 9-17 yaş arası kullanıcılarla sohbet edebilecek.

Hesap türünü gösteren belirgin bir arka plan.

Roblox (16 yaş ve üzeri oyuncular)

Kullanıcı yetişkinlik yaşına (18) ulaşana kadar arkadaşlar, ekran süresi ve harcama görünürlüğü bulunacak.

Sohbet varsayılan olarak açık olacak.

Tüm içeriklere erişim.

Kullanıcılar uygun yaşa ulaştıklarında otomatik olarak Roblox Kids -> Roblox Select -> Roblox sıralamasıyla geçiş yapacak.