Robot süpürgeleriyle tanıdığımız Dreame, bu kez karşımıza roket destekli bir hiper otomobille çıktı. Nebula Next 01 Jet Edition adlı konsept araç için 0-100 km/s hızlanma süresi 0,9 saniye, 100 kN itiş gücü ve katı hâl batarya gibi inanması güç veriler paylaşıldı.

Robot süpürge, dikey süpürge ve akıllı ev ürünleriyle bildiğimiz Dreame, otomobil dünyasına epey gürültülü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, San Francisco’da düzenlenen Dreame Next etkinliğinde Nebula Next 01 Jet Edition adlı roket destekli hiper otomobil konseptini duyurdu.

Asıl olay ise tahmin edebileceğiniz gibi tasarım değil, performans tarafında. Dreame’e göre bu araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 0,9 saniyede çıkabiliyor. Yani kulağa gerçek olamayacak kadar iddialı gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Bu veri şimdilik şirketin iddiası; bağımsız testlerle doğrulanmış değil.

Dreame’in otomobilinde elektrik motorlarının yanında roket iticiler de var

Nebula Next 01 Jet Edition’ın arkasında, özel olarak geliştirilen çift katı yakıtlı itici roket sistemi yer alıyor. Dreame’in paylaştığı bilgilere göre bu sistem 150 milisaniyede tepki veriyor ve maksimum 100 kN itiş gücü üretebiliyor. Bu yüzden araç, klasik elektrikli hiper otomobillerden çok daha sıra dışı bir yerde duruyor.

Burada küçük ama önemli bir not düşelim: Bu otomobil şimdilik “bugün alıp trafiğe çıkabileceğiniz” bir model değil. Dreame’in gösterdiği şey daha çok şirketin elektrikli motor, yapay zekâ, batarya ve sensör teknolojilerinde neler yapmak istediğini gösteren oldukça iddialı bir fütüristik teknoloji konsepti gibi görünüyor.

Özellikleri

Özellik Açıklama 0-100 km/s hızlanma 0,9 saniye (iddia) Güç aktarımı Dört elektrik motorlu EV mimarisi Toplam güç Yaklaşık 1.900 bg Maksimum itiş gücü 100 kN Roket tepki süresi 150 ms Maksimum hız 500 km/s üzeri (iddia) Batarya Sülfür bazlı tam katı hâl batarya Enerji yoğunluğu 450 Wh/kg üzeri Menzil 550 km üzeri CLTC iddiası Kontrol tepki süresi 1 ms’ye kadar LiDAR DHX1, 4.320 hatlı LiDAR LiDAR algılama menzili 600 metreye kadar Düşük yansıtıcılı nesne algılama 400 metre, %10 yansıtıcılıkta Küçük hedef algılama Trafik konisi: 300 m / küçük hayvan: 280 m Akıllı sürüş mimarisi VLA tabanlı yapay zekâ sistemi Hedef üretim Almanya

4.320 hatlı LiDAR ve katı hâl batarya da paketin içinde

Dreame, aracın sadece düz yolda çok hızlı gitmesini istemiyor gibi görünüyor. Nebula Next 01 Jet Edition’da DHX1 isimli 4.320 hatlı LiDAR sistemi kullanılıyor. Şirkete göre bu sistem 600 metreye kadar algılama yapabiliyor ve düşük yansıtıcılığa sahip nesneleri bile yüzlerce metre uzaktan seçebiliyor.

Batarya tarafında ise sülfür bazlı tam katı hâl batarya kullanıldığı söyleniyor. Dreame, bataryanın 450 Wh/kg üzerinde enerji yoğunluğuna sahip olduğunu ve aracın 550 km üzeri CLTC menzil sunabileceğini belirtiyor. Yine de bu teknolojinin seri üretime ne kadar hazır olduğu henüz net değil.

Dreame’in daha önce gösterdiği Nebula Next 01 konsepti için dört motorlu yapı, 1.900 bg üzeri güç ve 1,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma gibi bilgiler paylaşılmıştı. Jet Edition ise bu formülün üzerine roket iticileri ekleyerek 0,9 saniye iddiasına ulaşıyor. 500 km/s üzeri maksimum hız hedefi de farklı CES kaynaklarında konseptin aerodinamik yapısıyla birlikte anılıyor.